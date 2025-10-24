Rolls-Royce Phantom Centenary - tinh hoa 100 năm sedan siêu sang

Mẫu sedan siêu sang bản đặc biệt trang trí vàng nguyên khối, tôn vinh nghề thủ công, sản xuất giới hạn 25 xe toàn thế giới.

Thương hiệu ôtô siêu sang Anh Rolls-Royce giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt Centenary Private Collection kỷ niệm 100 năm ra đời Phantom. Điểm nhấn với nhiều chi tiết chế tác tinh xảo, tỉ mỉ và đặc biệt tôn vinh nghề thủ công định hình nên Rolls-Royce kể từ khi thành lập vào năm 1904. Bản đặc biệt Phantom Centenary hoàn thiện với hơn 40.000 giờ làm việc.

Bản giới hạn đặc biệt Centenary phát triển dựa trên Phantom Series II. Ngoại hình phủ lớp sơn hai tông màu độc đáo, thiết kế gợi nhớ đến thời hoàng kim của Hollywood. Dàn áo hai màu đen và trắng Arctic White, với ánh kim lấp lánh nhờ các hạt thủy tinh nghiền pha vào lớp sơn trong suốt.

Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn tập trung ở biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vàng nguyên khối 18 carat. "Thiếu phụ bay" đặt trên đế men trắng làm thủ công có huy hiệu "Phantom Centenary". Thương hiệu xe siêu sang Anh còn trang trí nắp động cơ bằng một lớp vỏ thiết kế đặc biệt, với lớp vỏ màu trắng và các chi tiết mạ vàng 24 carat.

Chủ đề vàng tiếp tục thể hiện ở những nơi khác trên Phantom Centenary, với 4 huy hiệu Rolls-Royce bằng vàng 24 carat và men trắng. Xe lắp bộ vành độc quyền với 25 đường khắc đánh dấu 25 chiếc xe.

Nội thất của Phantom Centenary giống như bước ra từ truyện tranh, hàng ghế sau bọc vải in độc đáo, trong khi 160.000 mũi thêu được thêu dọc theo băng ghế sau. Hàng ghế trước bọc da khắc laser với nhiều hình vẽ hơn, với màu sắc chuyển dần từ trắng sang đen.

Ngoài ra, chuyên môn về khảm gỗ của Rolls-Royce cũng thể hiện rõ nét với những khung cảnh khắc họa trên các tấm gỗ đen dọc cửa ra vào và khay bàn. Những miếng gỗ này chế tác bằng kỹ thuật khảm gỗ ba chiều, cùng kỹ thuật phủ mực và dát vàng.

Trần xe với các chi tiết ánh sao quen thuộc của Rolls-Royce, nhưng thêm vào đó là 440.000 mũi khâu, lấy cảm hứng nhà máy Goodwood. Cuối cùng, Gallery trên bảng điều khiển với 50 cánh nhôm in 3D xếp xen kẽ như những trang sách.

Rolls-Royce Phantom Centenary sản xuất giới hạn 25 xe toàn thế giới. Giá bán chưa công bố.

Minh Vũ