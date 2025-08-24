Rolls-Royce nhúng sedan siêu sang Phantom xuống bể bơi

AnhChiếc Phantom được thả xuống nước không phải qua công nghệ AI hay kỹ thuật số, mà là màn biểu diễn thực tế do chính hãng xe Anh thực hiện.

Rolls-Royce thực hiện một hành động táo bạo nhằm tôn vinh mối quan hệ lâu dài của dòng xe này với văn hóa âm nhạc. Video hậu trường chứng minh sự kiện đã diễn ra thật sự.

Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom bị thả vào bể bơi Video: Rolls-Royce

Chiếc xe được sử dụng là Phantom bản prototype. Đây không phải là phiên bản bình thường, mà là mẫu có trục cơ sở kéo dài, với chiều dài lên đến 5.982 mm. Thay vì đẩy xe xuống bể, Rolls-Royce dùng cần cẩu đặt xe lên một nền chìm dưới nước, nước chỉ ngập đến giữa bánh xe, gần bằng độ sâu lội nước thực tế của Phantom.

Hành động này lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng trong ngành âm nhạc về Keith Moon, tay trống của ban nhạc The Who. Theo truyền thuyết âm nhạc, Keith Moon từng lái một chiếc Phantom vào hồ bơi nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của mình trong những năm 1970.

Moon sau đó tuyên bố chiếc xe thực sự được lái xuống bể bơi là Lincoln Continental, và các vị khách thừa nhận họ không nhớ rõ sự kiện. Dù thực hay hư cấu, câu chuyện đã truyền cảm hứng cho Rolls-Royce tổ chức lại sự kiện này như một phần của lễ kỷ niệm 100 năm dòng xe Phantom.

Địa điểm thực hiện mang thêm một tầng ý nghĩa biểu tượng. Tinside Lido ở Plymouth, nằm bên eo biển Manche, được dùng làm sân khấu. Địa điểm này có một lịch sử âm nhạc riêng, từng xuất hiện trong một bức ảnh của Beatles năm 1967. Cùng năm đó, John Lennon nổi tiếng với việc sơn lại chiếc Phantom của mình màu vàng tươi trước khi trang trí nó bằng những họa tiết xoáy màu đỏ, cam, lục và lam.

Câu chuyện về Phantom gắn liền mật thiết với thế giới âm nhạc. Qua nhiều thập kỷ, những cái tên như Duke Ellington, Edith Piaf, Sam Cooke, Elvis Presley và Sir Elton John đều đã tận hưởng trải nghiệm lái chiếc sedan hàng đầu của thương hiệu này.

Gần đây, phiên bản hiện đại của Phantom đã trở thành biểu tượng địa vị trong giới nghệ sĩ R&B, với Pharrell Williams, Snoop Dogg, 50 Cent và Lil Wayne đều sử dụng chiếc xe này trong các video âm nhạc, chương trình truyền hình và bìa album.

Mỹ Anh (theo Carscoops)