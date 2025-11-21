Rolls-Royce Ghost - xe siêu sang cảm hứng từ trò chơi điện tử

Mẫu Ghost Gamer tái hiện thời kỳ hoàng kim của trò chơi điện tử 8-bit với những chi tiết lấy cảm hứng từ đồ họa pixel.

Được phát triển từ Ghost Black Badge, các nghệ nhân tại bộ phận thiết kế riêng của Rolls-Royce mang đến sự hỗn loạn thị giác của những máy trò chơi điện tử và sắc đèn huỳnh quang trong các phòng game ở cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.

Trong vòng một tháng, các nhà thiết kế lục lại kho lưu trữ của những máy chơi game đời đầu, các hình ảnh quảng cáo và đồ họa các khối pixel. Kết quả tạo ra một chiếc sedan không chỉ gợi nhớ đến văn hóa trò chơi điện tử thời bấy giờ mà còn thành một cuộc săn tìm các chi tiết ẩn (easter egg) trên xe.

Được đặt tên Ghost Gamer, chiếc Rolls-Royce sở hữu lớp sơn hai tông màu xanh và pha lê trên lớp hoàn thiện màu đen kim cương, gợi nhớ đến máy trò chơi điện tử cổ điển.

Đường coachline vẽ thủ công có thêm chi tiết được hãng gọi là Cheeky Alien – một nhân vật ngoài hành tinh được tạo từ 89 pixel, mỗi pixel là một khối kích thước 3 mm. Bên cạnh logo người ngoài hành tinh còn có một biểu tượng vụ nổ phong cách 8-bit.

Khoang nội thất tràn ngập biểu tượng của trò chơi điện tử. Mặt táp-lô ở ghế phụ được thiết kế lại theo cách tinh tế để gợi nhớ đến phông nền của loạt tựa game Laser Base đời đầu. Chi tiết này bao gồm một phi thuyền được tạo từ 85 bóng led riêng lẻ được đặt ở dưới logo Ghost và các bóng led bao quanh cũng được bố trí lại tạo ra hiệu ứng phi thuyền đang lao xuyên qua bầu trời sao.

Ghế bọc da hai màu đen và nâu trang trí thêu họa tiết 8-bit "Player 1-4" ở lưng, tương ứng với 4 người chơi ở 4 ghế, mỗi ký tự mang sắc độ điện tử như ánh sáng màn hình nhấp nháy. Ngoài ra tựa đầu cũng thêu hình Cheeky Alien dạng pixel với 4 màu khác nhau.

Điểm nhấn ở hàng ghế sau là phần ốp tủ lạnh, nơi Rolls-Royce vẽ thủ công một cảnh giao chiến trên mặt trăng với hai đĩa bay làm từ thép không gỉ lơ lửng trên nền bầu trời sao được xử lý bằng kỹ thuật phun sơn.

Xe vẫn trang bị trần sao, nhưng riêng phía trên tựa đầu hàng ghế trước bổ sung hệ thống mang tên Pixel Blaster gồm 80 chiến hạm dạng lưới ảnh tạo nên từ các pixel gắn thủ công. Chức năng Shooting Star được lập trình lại để mô phỏng những tia laser bắn xuyên qua cabin.

Trên bậc cửa còn hiển thị hiệu ứng nhấp nháy với những dòng chữ "Press Start", "Insert Coin", "Loading" hay "Level Up" đều gợi nhớ đến trò chơi điện tử cổ điển. Bàn ăn đặt sau lưng hàng ghế trước cũng khắc hình Cheeky Alien.

Rolls-Royce cho biết chiếc Ghost Black Badge độc nhất vô nhị được đặt riêng bởi một doanh nhân công nghệ, mức giá không tiết lộ.

Minh Quân (theo Carscoops)