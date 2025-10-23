Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam

Rolls-Royce Cullinan Series II ra mắt toàn cầu vào tháng 5/2024. Đây là mẫu SUV siêu sang vốn được nhiều đại gia Việt ưa chuộng bởi dáng vẻ bề thế, gầm cao mà vẫn đủ độ êm ái, không gian yên tĩnh và có mức giá phải chăng hơn so với chiếc Phantom.
Hiện chỉ có hai chiếc Cullian Series II được đưa về nước: chiếc đầu tiên màu đen phiên bản tiêu chuẩn đã có chủ, chiếc thứ hai phiên bản Black Badge mới được đưa về hướng tới người trẻ tuổi, mức giá không tiết lộ.
So với bản tiền nhiện, phiên bản nâng cấp có ngoại hình thanh thoát hơn, loại bỏ các khe gió ở dưới đèn pha laser LED. Đèn ban ngày kéo dài tạo hình chữ L, nối liền với đường nét ở cản trước. Cản trước vuốt chéo tạo nên các hình khối thống nhất, mô phỏng giống phần mũi thuyền, tích hợp cụm radar để phát hiện khoảng cách với các vật thể xung quanh.
Lưới tản nhiệt đền Parthenon được tinh chỉnh vuông vức hơn, có khả năng chiếu sáng. Logo Spirit of Ecstasy trên phiên bản Black Badge phủ lớp crôm đen bóng.
Kích thước giữ nguyên, với màu sơn trắng với lớp phủ pha lê. Các chi tiết mạ crôm như viền cửa sổ, tay nắm cửa, logo bên hông và nẹp hông đều sơn tối màu. Chạy dọc thân xe là đường coachline đơn màu cam Mandarin được vẽ thủ công bởi nghệ nhân, đồng bộ với màu viền la-zăng và nội thất.
La-zăng trên phiên bản Series II tùy chọn kích thước 23 inch với hai tông màu đen-bạc, tạo hình cánh hoa, thiết kế độc quyền trên Black Badge. Ngoài ra là tùy chọn cùm phanh màu đen thay cho màu đỏ nguyên bản.
Đuôi xe không nhiều điểm khác biệt, nhưng được các nhà thiết kế thêm thắt vài đường gân kéo dài từ đèn hậu về phía chắn bùn sau nhằm tạo vẻ hình khối rõ ràng và khỏe khoắn hơn. Cản sau sơn đồng màu với thân xe thay vì để màu nhám như bản trước.
Cốp xe mở dạng vỏ sò với hai phần, hỗ trợ bởi thanh thủy lực. Phần cốp tách biệt bởi vách kính ngăn giữa khoang hành khách nhằm ưu tiên sự thoải mái và không gian yên tĩnh của 4 hành khách trong xe. Dung tích cốp 560 lít.
Tùy chọn bộ thảm sàn bằng len lông cừu Anh cao cấp, đồng màu với nội thất. Mức giá của bộ thảm khoảng 2.000 USD. Việc chăm sóc da thảm cũng kỳ công khi chỉ được giặt khô, nếu bẩn cần hút bụi và chải nhẹ bằng lược chuyên dụng.
Nội thất hòa quyện bởi tông màu đen, trắng và cam Mandarin, mã màu được giới đại gia ưa chuộng trong những năm gần đây. Tổng cộng có 23 chi tiết carbon được dệt theo họa tiết hình học lặp lại tạo hiệu ứng 3D. Mất 21 ngày với các công đoạn như phủ 6 lớp sơn mài, để khô tự nhiên trong ba ngày, được đánh bóng thủ công và mỗi bộ phận chỉ một người thực hiện.
Vô-lăng bọc da hai màu, bảng đồng hồ đa thông tin sau vô-lăng vẫn có cách bố trí ba đồng hồ nhưng thay đổi sang dạng điện tử thay vì cơ học.
Màn hình giải trí trên phiên bản mới đặt cố định, thay vì dạng ẩn trên bản cũ, tích hợp thêm cảm ứng, sử dụng phần mềm mới Spirit cho giao diện hiện đại, độ phản hồi cao và dễ thao tác hơn.
Nhằm loại bỏ sự đơn điệu, táp-lô phía hành khách giờ đây trang trí thêm tác phẩm nghệ thuật có tên Illuminated Fasscia tái hiện một đô thị lấp lành sau màn đêm, gồm 7.000 điểm khắc laser trên một mảng kính tối màu, mỗi chi tiết mang một sắc độ khác nhau tạo ra hiệu ứng 3D. Trên tấm kính còn khắc logo Lemniscaste - biểu tượng vô cực, đại diện cho tiềm năng vô hạn và là logo chủ đạo trên phiên bản Black Badge.
Đồng hồ ở bên trái thay đổi dạng analog mới cùng một logo Spirit of Ecstasy nhỏ bằng thép không gỉ ở phía dưới. Việc tích hợp logo vào đồng hồ đòi hỏi 4 năm phát triển.
Hàng ghế sau được tùy chọn hai ghế riêng biệt, có đục lỗ thông hơi, tích hợp sưởi/làm mát/massage. Giữa hai ghế có hai hộc tủ lạnh trang bị sẵn hai ly sâm-panh và bộ bình nước kèm hai ly whiskey.
Tùy chọn bàn ăn và màn hình giải trí độc lập cho hàng ghế sau, đóng mở tự động thông qua hai nút ấn. Trần xe có thể trang trí bầu trời sao tạo từ 1.344 bóng LED siêu nhỏ, có thể điều chỉnh độ sáng và tạo hiệu ứng lấp lánh, sao băng.
Động cơ của Cullinan Black Badge Series II không đổi, vẫn sử dụng cỗ máy 6,75 lít V12 trứ danh, công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Xe có trọng lượng 2,7 tấn nhưng có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Sức mạnh truyền tải thông qua hộp số ZF 8 cấp có chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh và hệ dẫn động 4 bánh.
Đặc biệt, xe trang bị thêm chế độ Low, kích hoạt ở nút ấn cần số. Chế độ Low giúp chuyển số nhanh hơn 25%, phản ứng ga nhạy hơn và tiếng ống xả uy lực hơn, thậm chí khi nhấn ga lên đến 90%, thời gian chuyển số sẽ nhanh hơn 50% và toàn bộ 900 Nm mô-men xoắn sẽ kích hoạt ở vòng tua 1.700 vòng/phút, cao hơn 700 vòng/phút so với thông thường.
