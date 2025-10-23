Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam

Rolls-Royce Cullinan Series II ra mắt toàn cầu vào tháng 5/2024. Đây là mẫu SUV siêu sang vốn được nhiều đại gia Việt ưa chuộng bởi dáng vẻ bề thế, gầm cao mà vẫn đủ độ êm ái, không gian yên tĩnh và có mức giá phải chăng hơn so với chiếc Phantom.

Hiện chỉ có hai chiếc Cullian Series II được đưa về nước: chiếc đầu tiên màu đen phiên bản tiêu chuẩn đã có chủ, chiếc thứ hai phiên bản Black Badge mới được đưa về hướng tới người trẻ tuổi, mức giá không tiết lộ.