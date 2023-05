Roland Garros khởi tranh hôm nay

PhápGiải Grand Slam đất nện 2023 sẽ khởi tranh vòng đấu chính hôm nay 28/5, với 40 trận đơn nam và đơn nữ.

Vòng đấu chính sẽ bắt đầu từ 16h, với một số cặp đáng chú ý như Hubert Hurkacz gặp David Goffin ở nội dung đơn nam, hay hạt giống số hai Aryna Sabalenka gặp Marta Kostyuk ở nội dung đơn nữ. Sau khi trận của Sabalenka kết thúc, hạt giống số năm đơn nam Stefanos Tsitsipas đánh trận ra quân trên sân chính Philippe Chatrier, gặp Jiri Vesely.

Trên sân Suzanne Lenglen, Karen Khachanov đánh trận mở màn với Constant Lestienne, trước khi hạt giống số tám đơn nữ chạm trán đối thủ khó nhằn Karolina Muchova. Cũng trên sân này, Andrey Rublev đấu với Laslo Djere còn Jessica Pegula gặp cựu á quân Australia Mở rộng Danielle Collins.

Roland Garros 2023 là giải đấu có mức thưởng lớn nhất lịch sử trong số các giải đất nện. Ảnh: AP

Khác với ba giải Grand Slam còn lại, Roland Garros khởi tranh từ Chủ nhật, thay vì thứ Hai. Vòng một nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra trong ba ngày đầu tiên của giải.

Roland Garros 2023 chứng kiến nhiều sự vắng mặt đáng tiếc của nhà ĐKVĐ Rafael Nadal vì lý do thể trạng. Các cựu vô địch Grand Slam khác như Andy Murray hay Marin Cilic cũng không thể góp mặt. Nick Kyrgios, Pablo Carreno Busta hay Matteo Berrettini cũng không thể dự Grand Slam đất nện. Ở nội dung đơn nữ, Naomi Osaka không tham dự giải vì đang mang thai, trong khi Paula Badosa và Emma Raducanu đang dưỡng thương.

Quỹ thưởng của Roland Garros 2023 là 49,6 triệu Euro, tương đương 53,3 triệu USD. So với năm ngoái, ban tổ chức đã tăng quỹ thưởng thêm 6,5 triệu USD. Những người thua ngay trận mở màn nội dung đơn nam sẽ cầm về 74.000 USD, tăng 7.500 USD so với mùa trước. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ năm nay nhận gần 2,5 triệu USD, nhiều hơn 107.000 USD so với tấm séc mà Rafael Nadal và Iga Swiatek nhận được năm ngoái.

