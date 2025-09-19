Rơi trực thăng Black Hawk chở 4 lính đặc nhiệm Mỹ

Trực thăng MH-60 Black Hawk rơi trong lúc huấn luyện, gây ra đám cháy rừng và khiến 4 lính đặc nhiệm Mỹ trên khoang mất tích.

Trực thăng MH-60 Black Hawk của Lục quân Mỹ rơi gần Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord ở Washington vào khoảng 21h tối 17/9, trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Trực thăng chở 4 lính đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160, Lục quân Mỹ cho biết trong tuyên bố ngày 18/9.

Giới chức đã mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, nhưng chưa thể tiếp cận hiện trường do đám cháy rừng bùng phát từ vụ tai nạn, nay đã lan rộng gần 4.000 m2.

Trực thăng Black Hawk của Mỹ gần căn cứ Murray, năm 2017. Ảnh: Seattle Times

Do chưa rõ tình trạng hiện nay của các binh sĩ, giới chức xếp họ vào diện "mất tích". "Tình hình vẫn diễn biến phức tạp", tuyên bố của lục quân có đoạn.

Phát ngôn viên quân đội Ruth Castro cho biết mọi nỗ lực hiện nay "vẫn trong giai đoạn tìm kiếm, với những lực lượng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm nhất tham gia". Trong nhóm tìm kiếm có các đơn vị cứu nạn đặc nhiệm của các địa phương, cùng trực thăng Guardian 1 của hạt King.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Seattle Times

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Thurston là bên đầu tiên phản ứng trước thông tin về tai nạn trực thăng gần căn cứ. Cơ quan này đã nhận tin ban đầu cho biết "quân đội mất liên lạc với một trực thăng trong khu vực".

Derek Sanders, cảnh sát trưởng hạt Thurston, nói các sĩ quan đã cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng "không thể tiếp tục nỗ lực cứu nạn vì khu rừng đang bốc cháy".

Trực thăng UH-60 có tổ lái 4 người, có thể chở 11 binh sĩ với trang bị đầy đủ hoặc 6 cáng cứu thương. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa hơn 290 km/h, tầm bay gần 600 km. MH-60 là biến thể được nâng cấp cho các nhiệm vụ đặc biệt.

Đức Trung (Theo NY Post, AP)