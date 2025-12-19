Rơi máy bay hạng nhẹ ở Mỹ, tay đua xe nổi tiếng thiệt mạng

Máy bay Cessna rơi tại Mỹ sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 7 người trên phi cơ thiệt mạng, trong đó có cựu tay đua nổi tiếng.

Máy bay hạng nhẹ Cessna C550 lao xuống đất và bốc cháy dữ dội trong lúc cố gắng hạ cánh xuống sân bay khu vực Statesville, cách thành phố Charlotte ở bang Bắc Carolina khoảng 72 km, hôm 18/12. Hồ sơ chuyến bay cho thấy phi cơ được đăng ký dưới tên của công ty do Greg Biffle, cựu tay đua NASCAR nổi tiếng, điều hành. Toàn bộ 7 người trên chiếc Cessna đã thiệt mạng.

"Hỏa hoạn sau tai nạn khiến chúng tôi chưa thể công bố danh sách chính thức những người có mặt trên máy bay, nhưng chúng tôi tin rằng họ gồm Greg Biffle và gia đình", cảnh sát bang cho biết.

Biffle được cho là đã bay cùng người vợ Cristina và hai con là Ryder, Emma. Ba người còn lại là Dennis Dutton cùng con trai Jack và Craig Wadsworth.

Rơi máy bay hạng nhẹ ở Mỹ, 7 người thiệt mạng Phi cơ Cessna C550 bốc cháy sau khi rơi xuống đất tại Bắc Carolina hôm 18/12. Video: X/TheNewsTrending

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightAware, chiếc Cessna cất cánh từ sân bay vào khoảng 10h và hướng tới bang Florida, song sau đó quay đầu để tìm cách hạ cánh. Những người chơi golf gần sân bay kinh ngạc khi chứng kiến thảm họa, phải nằm rạp xuống đất khi phi cơ bay qua phía trên đầu. Khu vực hố golf số 9 phủ đầy mảnh vỡ.

"Chúng tôi khi đó nghĩ: 'Trời ơi, bay thấp quá rồi'. Thật sự đáng sợ", tay golf Joshua Green nhớ lại.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang điều tra vụ tai nạn. Dữ liệu thời tiết cho thấy trời khi đó có mưa phùn và nhiều mây.

Biffle, 55 tuổi, đã thắng hơn 50 cuộc đua trong ba giải đấu của NASCAR, trong đó có 19 chiến thắng ở cấp độ Cup Series. Ông cũng đăng quang ở giải Trucks Series vào năm 2000 và Xfinity Series hồi năm 2002.

Cựu tay đua Greg Biffle vẫy chào người hâm mộ tại Darlington, Nam Carolina hồi tháng 8. Ảnh: AP

"Greg không chỉ là tay đua từng vô địch mà còn là thành viên được yêu mến trong cộng đồng NASCAR, đối thủ đáng gờm và bạn của nhiều người", NASCAR cho hay. "Niềm đam mê đua xe, sự chính trực và tận tâm của ông dành cho người hâm mộ và đối thủ đã để lại dấu ấn lâu dài cho môn thể thao này".

Tính từ đầu năm, đã có tổng cộng 1.331 vụ rơi máy bay tại Mỹ được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia điều tra, so với con số 1.482 sự việc trong cả năm 2024.

Một số tai nạn hàng không lớn trong năm 2025 bao gồm vụ máy bay dân dụng va chạm trực thăng khiến 67 người chết ở Washington, vụ rơi máy bay Air India làm 260 người thiệt mạng và sự việc ở vùng Viễn Đông Nga khiến 48 trường hợp tử vong. 14 người, trong đó có 11 nạn nhân dưới mặt đất, cũng đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở hàng ở Kentucky gần đây.

Phạm Giang (Theo AP)