Rơi máy bay chở nghị sĩ ở Colombia, 15 người chết

Máy bay chở 15 người, trong đó một nghị sĩ và ứng viên nghị sĩ, rơi xuống vùng núi Colombia, khiến toàn bộ hành khách và tổ lái thiệt mạng.

Máy bay cất cánh từ thành phố biên giới Cucuta của Colombia, mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào khoảng trưa 28/1, ngay trước khi đáp xuống đô thị Ocana gần đó theo kế hoạch. Chuyến bay dự kiến kéo dài 23 phút, do hãng hàng không nhà nước Satena vận hành.

Trên máy bay có hai thành viên tổ lái và 13 hành khách, trong đó có hạ nghị sĩ Diogenes Quintero và Carlos Salcedo, ứng viên tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

"Không có ai sống sót", quan chức thuộc cơ quan hàng không Colombia cho biết, thêm rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể. Nguyên nhân vụ rơi chưa được xác định.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Ocana, Colombia hôm 28/1. Ảnh: Cơ quan Hàng không Dân sự Colombia

Chính phủ Colombia đã điều động lực lượng thuộc không quân đến hiện trường. Đây là khu vực hiểm trở, nhiều cây cối rậm rạp, nằm ở phần phía đông của dãy núi Andes và có thời tiết thất thường. Nhiều nông thôn xung quanh vùng hiện do nhóm phiến quân ELN kiểm soát.

"Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những người thiệt mạng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân", Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết.

Đảng của nghị sĩ Quintero mô tả chính trị gia này là "lãnh đạo tận tâm với cộng đồng của mình". Nghị sĩ Quintero sinh ra tại Catatumbo, khu vực có nhiều nhóm vũ trang liên tục xung đột với nhau.

Hành trình của máy bay trước khi gặp nạn hôm 28/1. Đồ họa: FlightRadar24

Phi cơ gặp nạn là mẫu Beechcraft 1900 do Mỹ chế tạo, có hai động cơ cánh quạt và chở được tối đa 19 hành khách. Dòng máy bay Beechcraft 1900 đã ngừng sản xuất từ năm 2002, với tổng cộng gần 700 chiếc xuất xưởng.

Địa hình nhiều dãy núi cao và rừng rậm của Colombia gây khó khăn cho hoạt động đi lại bằng đường bộ. Do đó, máy bay thường được dùng để di chuyển giữa các thị trấn, thay cho tàu hỏa hay đường cao tốc.

Phạm Giang (Theo AFP)