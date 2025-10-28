Rơi máy bay chở du khách ở Kenya, 11 người chết

Máy bay nhỏ chở du khách nước ngoài rơi tại vùng duyên hải Kenya khiến toàn bộ 11 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay cỡ nhỏ của hãng hàng không Mombasa Air Safari ngày 28/10 rơi tại Kwale khi đang trên đường tới khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara, điểm đến nổi tiếng ở miền tây Kenya. Máy bay xuất phát từ thị trấn du lịch Diani, chở theo 8 du khách Hungary, hai người Đức và một phi công người Kenya.

Máy bay rơi tại khu vực đồi núi và rừng rậm, cách đường băng thị trấn Diani khoảng 40 km. Bộ Giao thông Kenya cho biết khu vực này có mưa lớn vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Kwale, Kenya, ngày 28/10. Ảnh: AP

Chủ tịch Mombasa Air Safari John Cleave nói không ai sống sót trong thảm kịch. Đội phản ứng khẩn cấp của hãng đã được điều động đến hiện trường và đang phối hợp với cơ quan điều tra.

Nhân chứng kể họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi phát hiện xác máy bay cháy đen cùng các mảnh vỡ nằm rải rác. Toàn bộ thi thể đều bị thiêu rụi và không thể nhận dạng.

Khu bảo tồn Maasai Mara là địa điểm du lịch nổi tiếng của Kenya, nổi bật với hiện tượng di cư của hàng triệu linh dương và ngựa vằn từ Serengeti của Tanzania. Vùng biển Diani cũng thu hút đông khách nước ngoài nhờ những bãi cát trắng bên Ấn Độ Dương.

Theo báo cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Kenya từng bị đánh giá dưới mức trung bình toàn cầu về năng lực điều tra tai nạn hàng không.

Thanh Danh (Theo AP, AFP)