Rơi máy bay chở 8 người ở Mỹ

Chiếc máy bay tư nhân chở 8 người rơi trong khi cất cánh ở bang Maine, giữa lúc nhiệt độ thấp và tuyết rơi khiến tầm nhìn hạn chế.

Chiếc Bombardier Challenger 650 gặp nạn tối 25/1 (sáng 26/1 giờ Hà Nội) khi cất cánh từ sân bay quốc tế thành phố Bangor, bang Maine. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường và sân bay phải đóng cửa.

Hiện trường máy bay gặp nạn tại sân bay thành phố Bangor, bang Maine, Mỹ tối 25/1. Ảnh: Channel2now

Hiện chưa rõ tình trạng của những người trên máy bay. Reuters dẫn lời một quan chức cho biết xảy ra đám cháy lớn sau tai nạn.

Theo hồ sơ liên bang, máy bay này được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty tại thành phố Houston, bang Texas. Tai nạn xảy ra khi nhiệt độ tại bang Maine xuống thấp hơn nhiều so với mức đóng băng, kèm theo tuyết rơi khiến tầm nhìn rất hạn chế.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) để điều tra sự việc.

Huyền Lê (Theo CNN, Reuters)