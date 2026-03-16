Rối loạn sinh lý bởi 'sợ thua kém tình cũ của vợ'

Vô tình đọc nhật ký của vợ nhắc về tình cũ, người đàn ông 35 tuổi bị ám ảnh tâm lý dẫn đến rối loạn cương dương mỗi lần vợ chồng gần gũi.

Đến Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health khám, nam bệnh nhân hoang mang nghĩ mình mắc bệnh sinh lý nặng. Trang nhật ký của vợ chỉ nhắc về người yêu cũ, không chứa chi tiết nhạy cảm, anh vẫn bị ám ảnh bởi suy nghĩ "mình kém cỏi hơn". Anh lo lắng đến mức không thể duy trì độ cương và dần né tránh vợ. Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm nội tiết và tim mạch của anh hoàn toàn bình thường.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy cho biết bệnh nhân không gặp vấn đề thể chất mà đang rơi vào hội chứng "lo âu thực hiện" do tự ti. Sau khi được tư vấn giải tỏa tâm lý và hướng dẫn cách giao tiếp cởi mở với vợ, tình trạng của anh đã cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ Duy, nhiều đàn ông mang nỗi sợ thầm kín là bị so sánh chốn phòng the. Khi coi phòng ngủ là "sân khấu" để chứng minh bản lĩnh, áp lực phong độ sẽ có thể dễ dàng kích hoạt trạng thái lo âu thực hiện - một dạng lo âu khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh, làm phản xạ cương suy giảm. Càng lo lắng, cơ thể tiết nhiều adrenaline làm nhịp tim tăng, cơ bắp căng cứng, cản trở trực tiếp cơ chế thư giãn để cương dương.

Tình trạng này dễ tạo thành vòng luẩn quẩn, càng lo lắng càng dễ thất bại và càng thất bại lại càng lo. Thống kê thực tế cho thấy có tới 40% ca rối loạn cương dương chịu sự chi phối nặng nề của yếu tố tâm lý. Áp lực này hiện nay còn bị thổi phồng bởi những "thước đo ảo" từ phim ảnh và mạng xã hội. Nhiều nam giới tự ti vì lầm tưởng mình phải đạt được thời gian hay kích thước phi thực tế như trên mạng.

Khi người chồng mang nặng áp lực và lảng tránh chuyện chăn gối, người vợ rất dễ hiểu lầm chồng đang ngoại tình hoặc bản thân không còn hấp dẫn. Khoảng cách giữa hai người vì thế ngày càng rộng.

Để cắt đứt vòng xoắn tâm lý này, bác sĩ Duy nhấn mạnh nam giới cần hiểu lo âu tình dục là phản ứng sinh học bình thường, không phải thước đo giá trị bản thân. Tình dục là sự kết nối cảm xúc chứ không phải màn trình diễn và hầu hết phụ nữ đề cao sự gần gũi hơn là "độ hoàn hảo".

"Thực tế lâm sàng cho thấy đôi khi liều thuốc tốt nhất chỉ là sự dũng cảm chia sẻ khúc mắc với bạn đời", bác sĩ Duy nói. Khi rào cản tâm lý được gỡ bỏ, rối loạn cương có thể thuyên giảm mà chưa cần dùng thuốc. Trong trường hợp triệu chứng kéo dài, phái mạnh cần đến bác sĩ nam khoa để được can thiệp y tế kết hợp trị liệu tâm lý.

Lê Phương