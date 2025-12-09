Rối loạn nhịp khiến tim thai nhi đập trên 200 lần mỗi phút

Hà NộiThai nhi 32 tuần bị rối loạn nhịp tim với tần số trên 200 lần mỗi phút, được bác sĩ điều trị ổn định qua cơ thể mẹ và chào đời khỏe mạnh.

Ngày 9/12, ThS.BS.CKII Cao Thị Thúy Hà, Phó khoa Sản & Phụ khoa, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, cho biết đây là trường hợp mắc cơn nhịp nhanh trên thất (Supraventricular Tachycardia — SVT). Tình trạng này hiếm gặp trong thai kỳ nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim thai, thai nhi bị phù (ứ dịch) hoặc buộc phải đình chỉ thai nghén sớm.

Bệnh nhân 23 tuổi, quản lý thai kỳ tại bệnh viện từ những ngày đầu và có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, ở mốc 32 tuần, kết quả siêu âm ghi nhận nhịp tim thai không đều. Máy đo monitor sau đó xác định tim thai đập nhanh bất thường, vượt ngưỡng 200 lần mỗi phút.

Em bé chào đời khoẻ mạnh nhờ xử trí rối loạn nhịp thai kỳ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay sau khi chẩn đoán, êkíp sản khoa đã hội chẩn khẩn cấp với các chuyên gia tim mạch. Các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa bằng cách cho người mẹ dùng thuốc (transplacental therapy). Thuốc sẽ đi qua nhau thai để kiểm soát nhịp tim cho em bé trong bụng. Trong suốt quá trình này, sức khỏe của người mẹ được giám sát chặt chẽ.

Phác đồ điều trị đáp ứng tốt. Đến tuần thai thứ 36, siêu âm cho thấy chức năng tim thai bình thường, nhịp tim trở về ngưỡng sinh lý ổn định.

Khi thai đủ 40 tuần, sản phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ tự nhiên nên bác sĩ chỉ định đặt bóng khởi phát chuyển dạ. Ca sinh thường diễn ra thuận lợi. Em bé chào đời được chuyển ngay sang khoa Nhi để theo dõi chuyên sâu về tim mạch. Kết quả kiểm tra sau sinh cho thấy trẻ hoàn toàn ổn định, không còn dấu hiệu rối loạn nhịp và không phải dùng thêm thuốc điều trị.

Bác sĩ Hà đánh giá ca bệnh thành công nhờ phát hiện sớm bất thường qua siêu âm định kỳ và sự phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần tuân thủ lịch khám định kỳ. Việc phát hiện sớm các bất thường giúp bác sĩ có phương án can thiệp phù hợp, đảm bảo mẹ tròn con vuông.

Lê Nga