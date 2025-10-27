Rồi bạn trai cũng phát hiện tôi qua đêm ở nhà người khác

Một hôm tôi lấy lý do đi công tác, thực chất là sang chỗ người mới sau ngày dài đi làm mệt mỏi, bạn trai đã phát hiện ra.

Một thời gian khi anh chọn rời bỏ, tôi vẫn rất day dứt vì những việc mình đã làm đối với người đàn ông từng đầu ấp tay gối, từng rất yêu và thương nên đã chọn đồng hành cùng tôi trong một thời gian dài. Nhưng con đường tôi đi đã không thể nào quay trở lại được nữa.

Tôi sinh ra ở miền Tây, anh ở miền Trung. Tôi và anh quen nhau chỉ tình cờ qua sự trêu chọc của người quen. Anh hiền lành, tốt tính, học hành tới nơi tới chốn và có công việc ổn định. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi rất ấn tượng vì sự chân thành của anh, kiểu của một người có học thức. Rồi qua các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, hẹn hò đi ăn và xem phim, chúng tôi đã yêu nhau. Tôi lao vào tình yêu với anh sau khi đã chấm dứt mối tình trước đó, nhưng vì sợ lời qua tiếng lại nên chọn cách yêu anh trong bình yên thôi. Anh cũng vì chiều tôi nên không muốn ai biết.

Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi cũng xác định sẽ gắn bó lâu dài nên dọn về sống cùng. Có thể nói, thời gian đầu tôi rất hạnh phúc vì anh chăm sóc tôi chu đáo. Khi tôi nói muốn học thạc sĩ, anh đã vui vẻ và đồng hành, hỗ trợ tôi hết lòng. Bạn bè luôn bảo tôi rất may mắn khi có một người như vậy bên cạnh. Trớ trêu thay, ở đời những gì thân thuộc quá người ta hay nghĩ đó là trách nhiệm và dần dần tôi có cảm nhận như vậy khi chung sống với anh. Cũng không hẳn là tôi chán anh, nhưng những thứ thân thuộc quá, làm cho tôi thấy thế giới ngoài kia có nhiều thứ hấp dẫn hơn, nghĩ là phù hợp với mình.

Những thứ cảm xúc lẫn lộn đó dĩ nhiên tôi không một lần bày tỏ với anh vì sợ làm anh tổn thương. Khi tôi học xong thạc sĩ, gia đình anh có sự cố nên chúng tôi chưa thể cưới. Tính của anh từ nhỏ đã quen tự gánh vác và xử lý mọi việc, anh thường không muốn tôi bận tâm về những việc gia đình anh. Vì vậy, tôi cũng không thường xuyên hỏi thăm anh, chỉ tập trung công việc của mình. Rồi một ngày, chuyện gì đến cũng đến, tôi phải lòng người đàn ông khác, anh ta đã một lần đổ vỡ và có con riêng. Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài chững chạc và sự nhiệt tình, quan tâm của anh ta dành cho mình.

Sau vài lần hò hẹn, tôi đã qua đêm ở chỗ người đó. Dĩ nhiên, tôi nói dối bạn trai là qua nhà mấy chị bạn chơi và ở lại. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác tội lỗi trong tôi nhiều đến vậy. Khi tôi về nhà, bạn trai rất bực bội và khó chịu, anh không thích kiểu phụ nữ đi qua đêm. Rồi tôi không thể cưỡng lại sự quan tâm của anh kia, chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau và những lúc rảnh rỗi là tôi lại sang chỗ người đó. Lúc này, tôi cũng bắt đầu khó chịu với những việc người yêu mình làm, dù anh tốt. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa.

Chuyện gì đến cũng đến, một hôm tôi lấy lý do đi công tác nhưng thực chất là sang chỗ người mới sau một ngày dài đi làm mệt mỏi, bạn trai đã phát hiện ra. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai từ: "Chia tay". Không hiểu sao, suốt đêm đó, dù bên cạnh người mới, tôi luôn cảm thấy day dứt. Giá như, khi chọn người mới tôi đủ dũng cảm nói với bạn trai mình một tiếng. Sau này, thông qua người quen, tôi biết được anh suy sụp hoàn toàn, anh từng tự mình chuẩn bị mọi thứ để lo cho tương lai của chúng tôi. Giờ đây tôi phải làm sao? Tôi có phần lo sợ nếu người mới biết được chuyện tôi từng chung sống với người cũ sẽ ra sao?

Quỳnh Hoa