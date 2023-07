Rohto Việt Nam hướng dẫn nhận diện chống nắng Tone Up UV thật

Trên bao bì sản phẩm kem chống nắng Tone Up UV thật các dáng chữ được in thon dài, sắc nét, khác với sản phẩm Tone Up UV bao bì Nhật bị làm giả.