Rohto-Mentholatum Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bão Kalmaegi 20.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tiền tập thể nhân viên quyên góp.

Ngày 6-9/11, bão Kalmaegi đổ bộ nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, làm sập 333 ngôi nhà, trong đó Gia Lai có 206 nhà, Đăk Lăk 118 căn. Hơn 32.000 hộ khác bị hư hỏng, tốc mái. Gia Lai chịu thiệt hại nặng nhất với gần 24.700 nhà hư hỏng, Đăk Lăk gần 6.000 nhà.

Sóng lớn đánh chìm, làm hư hỏng 96 tàu thuyền; hơn 54.300 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm cá bị thiệt hại, chủ yếu ở Đăk Lăk. Gần 3.800 ha lúa, hoa màu, 7.400 ha cây trồng khác bị gãy đổ, 4.500 con gia cầm chết. Trước đó, bà con miền Trung cũng gồng mình chịu bão số 11, 12.

Trước tình hình ấy, ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng giám đốc Rohto-Mentholatum (Việt Nam), chỉ đạo tập thể nhân viên nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái với người dân nơi thiên tai hoành hành.

Đội ngũ nhân viên chuyển hàng đến điểm tiếp nhận. Ảnh: Rohto-Mentholatum Việt Nam

Theo đại diện công ty, bão nối tiếp bão, lũ chồng lũ, nhiều nơi bị cô lập, không ít người dân mất trắng nhà cửa và tài sản. Giữa muôn vàn khó khăn, bà con rất cần sự chung tay của mọi người, mang lại hơi ấm, niềm tin.

Theo đó, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tập hợp 20.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe tổng trị giá hơn 1,35 tỷ đồng từ nhà máy tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) và 100 triệu đồng tiền mặt (tập thể nhân viên quyên góp và trích quỹ hỗ trợ của công ty), góp phần phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, viêm da.

Hiện vật lẫn hiện kim đã được chuyển đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP HCM hôm 12/11, kịp thời hỗ trợ bà con.

Hoạt động thiện nguyện được tập thể cán bộ, nhân viên công ty hưởng ứng. Ảnh: Rohto-Mentholatum Việt Nam

Trò chuyện với VnExpress, ông Shiramatsu hy vọng những đóng góp này sớm đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt khó khăn, khôi phục cuộc sống. "Hoạt động cũng thể hiện cam kết bền vững của doanh nghiệp với cộng đồng: luôn đồng hành người Việt, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái trong mọi hoàn cảnh", ông nói.

Đông Vệ