Roger Federer tới Hội An du lịch

Quảng NamTay vợt huyền thoại Roger Federer đang có chuyến du lịch cùng gia đình ở Hội An và nghỉ dưỡng tại một khách sạn 5 sao địa phương.

Trưa 29/4, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Nguyễn Thanh Hồng, xác nhận với VnExpress huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ Roger Federer đang nghỉ dưỡng riêng tư cùng gia đình ở một khu resort ở thị xã Điện Bàn, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 6 km.

Một du khách check in cùng tay vợt huyền thoại tại resort 5 sao ở Hội An. Ảnh: Lệ Thu Guillon

Ngày 28/4, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh người hâm mộ Việt chụp hình cùng Roger Federer trên sân tập quần vợt tại Hội An. Trang cá nhân tên Lệ Thu Guillon có 493.000 người theo dõi đăng tải hình ảnh check in cùng huyền thoại người Thụy Sĩ.

Thông tin tay vợt huyền thoại du lịch Hội An khiến fan hâm mộ của anh thích thú. Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ lan truyền hình ảnh tay vợt đội nón lá và cho rằng đó là hình ảnh của anh check in tại Việt Nam. Thực tế, đó là hình ảnh Roger chụp hồi tháng 2 trong chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình. Hiện, Federder chưa đăng tải hình ảnh nào trên trang cá nhân về chuyến đi của anh và gia đình tại Hội An.

Hình ảnh Federer đội nón lá Việt Nam khi du lịch Thái Lan hồi tháng 2. Ảnh: Facebook Roger Federer

Roger Federer sinh năm 1981, tại Basel, Thụy Sĩ. Anh là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử làng quần vợt khi giành tổng cộng 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Federer từng 6 lần lên ngôi tại World Tour Finals, giành huy chương vàng đôi nam Olympic 2008. Tháng 9/2022, tay vợt huyền thoại tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp với trái banh nỉ.

Bích Phương - Đắc Thành