Roger Federer tái ngộ Rafael Nadal trong chiến dịch mới của Louis Vuitton

Roger Federer tái ngộ Rafael Nadal trong vai trò gương mặt đại diện cho chương mới thuộc chiến dịch Core Values của Louis Vuitton.

Nhà mốt xa xỉ mời hai gương mặt vĩ đại nhất làng quần vợt toàn cầu - Roger Federer và Rafael Nadal - đại diện cho thông điệp: "There are Journeys that turn into Legends" (có những hành trình trở thành huyền thoại) của chiến dịch Core Values. Họ vốn là kỳ phùng địch thủ, từng đối đầu 40 lần ở ATP Tour, 9 trong số đó là trận chung kết một giải đấu lớn.

Theo ESPN, Federer có 20 danh hiệu Grand Slam, trong khi Nadal sở hữu 22. Nhiều năm nay, tên tuổi Federer luôn được đặt cạnh Nadal và ngược lại, sự kình địch giữa họ khiến giới túc cầu say mê.

Thay vì đối đầu trên sân quần vợt, cả hai lần đầu song hành quảng bá sản phẩm của LV. Ảnh: LV

Trong loạt video, ảnh mới nhất, hai tay vợt chinh phục đỉnh núi Dolomites, Italy như phép ẩn dụ cho chặng đường dài cùng thi đấu chuyên nghiệp - từ lúc được xem là thần đồng đến khi thành huyền thoại.

Hai nhà vô địch cùng lan tỏa ý chí quyết tâm, tinh thần khám phá và ý nghĩa chiến dịch: hành trình vượt ngoài giá trị vật chất, cam kết hướng đến sự xuất chúng, truyền tải những ước mơ.

Các thiết kế Louis Vuitton kinh điển vừa là "trợ thủ" đắc lực trên con đường leo núi đầy thách thức, vừa đại diện cho tính cách của Roger Federer và Rafael Nadal.

Hình ảnh bộ đôi khám phá núi Dolomite, Italy; do nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz thực hiện. Ảnh: LV

Theo đó, Federer song hành với chiếc ba lô Christopher chất liệu Monogram Canvas đặc trưng, biểu tượng phong cách vượt thời gian như di sản thể thao của anh. Nadal đeo phiên bản ba lô Monogram Eclipse Canvas, tượng trưng cho sức bền, sự năng động vốn gắn liền với anh.

Không đơn thuần khắc họa chân dung hai người đàn ông trước khung cảnh núi non hiểm trở, chiến dịch Core Values cũng gián tiếp tôn vinh các giá trị di sản thương hiệu. Tinh thần đó được truyền tải bởi cặp huyền thoại làng quần vợt, nổi tiếng với vẻ lịch lãm và khiêm tốn.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz. Hai năm trước, bà gây tiếng vang với ảnh Ronaldo, Messi - hai huyền thoại bóng đá đương đại - ngồi bên bàn cờ trong một chiến dịch khác của Louis Vuitton.

Cặp kỳ phùng địch thủ luôn tôn trọng nhau cả trên sân quần vợt lẫn đời thường. Ảnh: LV

Bắt đầu chương đầu tiên vào năm 2007, chiến dịch Core Values đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Louis Vuitton và các nhân vật nổi tiếng toàn cầu, thuộc đa lĩnh vực. Họ không chỉ có sự nghiệp lừng lẫy mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Theo phía Louis Vuitton, chiến dịch sẽ đưa những nhân vật này bước vào chuyến du hành đặc biệt - khám phá ngoài phạm vi địa lý, hướng tới những giá trị giàu cảm xúc. Một phần không thể thiếu trên chặng đường đó là các thiết kế kinh điển, đậm yếu tố di sản và triết lý viễn du lâu đời của nhà mốt.

Vạn Phát