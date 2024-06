Roger Federer đăng ảnh về chuyến du lịch Đà Nẵng, Hội An

Một tháng sau khi cùng gia đình đến Hội An - Đà Nẵng du lịch, Roger Federer chia sẻ hình ảnh chuyến đi lên trang cá nhân.

Ngày 31/5, tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer đăng tải trên trang Instagram hình ảnh chuyến du lịch qua các nước châu Á từ đầu năm, trong đó có chuyến nghỉ dưỡng tại Việt Nam cuối tháng 4.

Hình ảnh cầu Vàng Đà Nẵng do Roger chụp. Ảnh: Roger Federer

Anh viết trên trang cá nhân "châu Á thật ngoạn mục" và mong chờ những chuyến đi sắp tới. Trong bộ ảnh đăng tải, Roger khoe hình bơi ở một bãi biển nhiệt đới, check in cảng Victoria ở Hong Kong, chụp hình cầu Vàng ở Đà Nẵng và sông Thu Bồn ở Hội An về đêm.

Khi đến Đà Nẵng hồi cuối tháng 4, huyền thoại quần vợt sinh năm 1981 đã nghỉ ở một resort ở thị xã Điện Bàn, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 6 km. Anh được nhiều người hâm mộ bắt gặp và chụp ảnh giao lưu cùng. Một doanh nhân ở Hà Nội, người tặng Federer một bức tranh, cho biết tay vợt lịch sự và thân thiện.

Cảnh sông Thu Bồn về đêm ở Hội An. Ảnh: Roger Federer

Trên trang cá nhân, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống tận hưởng tự do của Federer sau khi giải nghệ và mong chờ những chuyến đi kế tiếp của anh.

Roger Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử làng quần vợt khi giành tổng cộng 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp trước khi giải nghệ vào tháng 9/2022.

Trước tay vợt, Hội An và Đà Nẵng cũng đón một số người nổi tiếng đến du lịch. Tháng 3, tỷ phú Bill Gates và bạn gái đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng 4 ngày tại một khu nghỉ cao cấp trên bán đảo Sơn Trà. Tháng 4, nam diễn viên Hàn, Jung Il Woo, có chuyến du lịch hơn 10 ngày đến nhiều địa phương Việt Nam. Tại Hội An, anh check in ngồi thuyền thúng và khoe mua đặc sản tại Cù Lao Chàm.

Bích Phương