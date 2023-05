ROG Zephyrus M16 - laptop gaming màn hình mini LED

ROG Zephyrus M16 là laptop gaming nhưng có kiểu dáng mỏng nhẹ phù hợp cho cả người chơi game và làm việc văn phòng. Tuy nhiên, so với thế hệ trước máy dày và nặn hơn khi dày 22,9 mm và nặng 2,3 kg so với 20 mm và 1,9 kg, nhưng vẫn thấp hơn so với mức phổ biến 2,45kg của laptop chơi game có cùng kích thước màn hình từ Razer, Alienware và cả MacBook Pro.