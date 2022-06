ROG Zephyrus Duo 16 - laptop hai màn hình giá trăm triệu đồng

Khi mở máy, ROG ScreenPad Plus sẽ nâng một góc 13 độ giúp cải thiện luồng khí mát thu vào hệ thống tản nhiệt. Hệ thống tản nhiệt AAS Plus 2.0 tận dụng không gian trống giữa màn hình và khung máy để thu nhiều hơn 30% luồng gió mát so với các thiết kế laptop gaming truyền thống.

Asus khẳng định việc sử dụng keo tản nhiệt kim loại lỏng thế hệ mới giúp nhiệt độ CPU của máy giảm 15°C, hiệu quả gấp 17 lần các keo tản nhiệt truyền thống.