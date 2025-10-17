ROG Xbox Ally - máy chơi game Xbox cầm tay của Asus

Ở bản Xbox Ally X, phần cò nhấn trên đỉnh máy được nâng cấp, tích hợp rung phản hồi xúc giác, đem lại trải nghiệm tốt hơn khi người chơi có thể cảm nhận các phản hồi trong thao tác của mình. Tuy nhiên, tính năng này chỉ kích hoạt trên các game có hỗ trợ.

Máy trang bị đầy đủ cổng kết nối ở phía trên, bên cạnh nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay là hai cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh và xuất màn hình ngoài, jack 3,5 mm và khe cắm microSD.