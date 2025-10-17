ROG Xbox Ally - máy chơi game Xbox cầm tay của Asus

Bộ đôi Xbox Ally series gồm hai phiên bản Xbox Ally màu trắng và Xbox Ally X cao cấp hơn màu đen, giá lần lượt là 15 và 25 triệu đồng.
Bộ đôi Xbox Ally series gồm hai phiên bản Xbox Ally màu trắng và Xbox Ally X cao cấp hơn màu đen, giá lần lượt là 15 và 25 triệu đồng.
So với dòng ROG Ally thế hế trước, Xbox Ally cải tiến thiết kế mạnh theo hướng công thái học hơn. Asus trang bị thêm hai tay cầm ở hai bên giống tay cầm Xbox, đem lại cảm giác cầm chắc chắn và sử dụng thoải mái hơn trong thời gian dài. Tuy nhiên, thiết kế này khiến máy cồng kềnh hơn so với hầu hết máy chơi game cầm tay hiện nay.
Ở bản Xbox Ally X, phần cò nhấn trên đỉnh máy được nâng cấp, tích hợp rung phản hồi xúc giác, đem lại trải nghiệm tốt hơn khi người chơi có thể cảm nhận các phản hồi trong thao tác của mình. Tuy nhiên, tính năng này chỉ kích hoạt trên các game có hỗ trợ.
Máy trang bị đầy đủ cổng kết nối ở phía trên, bên cạnh nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay là hai cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh và xuất màn hình ngoài, jack 3,5 mm và khe cắm microSD.
Ở bản Xbox Ally X, phần cò nhấn trên đỉnh máy được nâng cấp, tích hợp rung phản hồi xúc giác, đem lại trải nghiệm tốt hơn khi người chơi có thể cảm nhận các phản hồi trong thao tác của mình. Tuy nhiên, tính năng này chỉ kích hoạt trên các game có hỗ trợ.
Máy trang bị đầy đủ cổng kết nối ở phía trên, bên cạnh nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay là hai cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh và xuất màn hình ngoài, jack 3,5 mm và khe cắm microSD.
Màn hình cảm ứng vẫn sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải Full HD cùng tần số quét 120 Hz hỗ trợ công nghệ chống xé hình FreeSync Premium của AMD tương tự thế hệ trước. Màn hình có độ sáng 500 nit, không cao bằng smartphone nhưng đủ chơi được ngoài trời khi trang bị kính Corning Gorilla Glass Victus và Corning DXC Anti-Reflection để chống phản chiếu.
Màn hình cảm ứng vẫn sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải Full HD cùng tần số quét 120 Hz hỗ trợ công nghệ chống xé hình FreeSync Premium của AMD tương tự thế hệ trước. Màn hình có độ sáng 500 nit, không cao bằng smartphone nhưng đủ chơi được ngoài trời khi trang bị kính Corning Gorilla Glass Victus và Corning DXC Anti-Reflection để chống phản chiếu.
Về phần mềm, Xbox Ally series tạo sự khác biệt với giao diện Xbox. Thay vì mở giao diện Windows khi bật máy, thiết bị sẽ vào thẳng giao diện chơi game. Nhờ đó máy khởi động nhanh hơn, đồng thời không phải chạy nền các tác vụ Windows nên không bị chiếm RAM hay CPU, giúp tăng hiệu năng. Xbox UI cũng cho phép đăng nhập các nền tảng game như Steam, Origin, EpicGames, PC Game Pass. Trên bộ đôi này, Microsoft cũng ra mắt bản Windows 11 rút gọn dành riêng để cài ứng dụng PC cho công việc.
Với Xbox Ally tiêu chuẩn, người dùng có cấu hình phần cứng gồm chip AMD Z2 A, RAM 16 GB và ổ cứng 512 GB. Bản X cao cấp được trang bị chip AMD Z2 Extreme, RAM 24 GB và ổ cứng 1 TB. Cấu hình này gíúp máy có thể chơi tốt các game Triple A ở mức 60 fps.
Xbox Ally X sử dụng viên pin 80 Whr, trong khi Xbox Ally là 60 Whr, cho phép chơi game ở chế độ Turbo cao nhất khoảng hai tiếng, Performance là gần ba tiếng, còn với chế độ Silent là hơn bốn tiếng.
Với Xbox Ally tiêu chuẩn, người dùng có cấu hình phần cứng gồm chip AMD Z2 A, RAM 16 GB và ổ cứng 512 GB. Bản X cao cấp được trang bị chip AMD Z2 Extreme, RAM 24 GB và ổ cứng 1 TB. Cấu hình này gíúp máy có thể chơi tốt các game Triple A ở mức 60 fps.
Xbox Ally X sử dụng viên pin 80 Whr, trong khi Xbox Ally là 60 Whr, cho phép chơi game ở chế độ Turbo cao nhất khoảng hai tiếng, Performance là gần ba tiếng, còn với chế độ Silent là hơn bốn tiếng.