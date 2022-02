ROG Strix Scar 17 - laptop có một phần vỏ trong suốt

Strix Scar 17 (2022) được đánh giá là một trong những laptop gaming mạnh nhất tại Việt Nam khi tích hợp chip Core i9-12900H thế hệ 12 mới nhất của Intel, RAM 32 GB DDR5 4800 MHz, bộ nhớ SSD 1 TB. Đây cũng là mẫu có card đồ hoạ GeForce RTX 3080 Ti GDDR6 16 GB đầu tiên được bán tại thị trường trong nước.

Tương tự các model chuyên game năm ngoái và năm nay, Strix Scar 17 (2022) sử dụng hệ thống tản nhiệt thông minh Intelligent Cooling thế hệ mới. Theo nhà sản xuất, bên trong các ống đồng có keo tản nhiệt kim loại lỏng thế hệ mới Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, giúp giảm nhiệt độ CPU khoảng 15 độ C so với keo tản nhiệt truyền thống.

Trải nghiệm với các game như Call Of Duty: Warzone và PUBG cho thấy, việc tải và chơi game mượt ở mức cài đặt cao nhất. Tuy nhiên, nhiệt độ của máy luôn được duy trì 60-100 độ C, không quá khác biệt so với các laptop gaming khác cùng phân khúc.