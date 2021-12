ROG Phone 5s - smartphone chuyên game giá 21 triệu đồng

Để tăng trải nghiệm chơi game, Asus còn hỗ trợ quạt làm mát AeroActive Cooler và một số phụ kiện. Theo hãng, thiết bị này giúp máy giảm 10 độ C so với khi không sử dụng, nhờ đó hoạt động ổn định hơn, hiệu năng cao hơn khi chơi.

Thử nghiệm với game PUBG cho thấy, máy ở khoảng trên 60 độ C nếu không dùng quạt và khoảng 50-55 độ C nếu dùng quạt. Do đó, nếu không gắn quạt, nhiệt độ phần giữa thân và khung máy có thể khiến người dùng khó chịu nếu chơi hơn một tiếng liên tục. Tuy nhiên, việc gắn thêm quạt có thể khiến máy trở nên cồng kềnh, dù không gây bất tiện khi sử dụng.