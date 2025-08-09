Rodri nguy cơ vắng mặt một tháng

HLV Pep Guardiola cho biết tiền vệ Rodri sẽ không thể thi đấu cho đến trận derby Manchester gặp Man Utd ngày 14/9, vì chấn thương.

"Rodri đang hồi phục, nhưng lại gặp chấn thương nặng trong trận gần nhất với Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup", Guardiola nói hôm 8/8. "Cậu ấy đã tập tốt hơn trong vài ngày qua. Hy vọng sau đợt nghỉ thi đấu quốc tế tháng 9/2025, cậu sẽ thực sự khỏe mạnh".

Rodri tập tễnh rời sân trong trận Man City thua Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup trên sân Camping World, thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ ngày 30/6/2025. Ảnh: Imago

Trong trận gặp Al Hilal, Rodri dự bị, vào sân ở phút 53 thay Ilkay Gundogan, ngay sau khi Man City bị dẫn ngược 1-2. Chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 chỉ chơi 47 phút, trước khi bị thay ra ở hiệp phụ. HLV Guardiola cho biết anh bị chấn thương cơ háng và khá nặng.

Man City hội quân từ tuần trước, nhưng Rodri chỉ có thể tập riêng. Anh tập cùng đội hai buổi, nhưng không có tên trong trận giao hữu với Palermo tối nay 9/8. Tiền vệ 29 tuổi cũng chưa sẵn sàng chơi trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Wolverhampton. Sau đó, Man City gặp Tottenham và Brighton, trước khi nghỉ hai tuần.

Guardiola vẫn kỳ vọng Rodri có thể chơi một chút trong ba trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2025-2026. Nhưng ông không nghĩ tiền vệ đồng hương có thể trạng và phong độ tốt nhất cho đến trận derby Manchester. Vì thế, Man City sẽ thận trọng với Rodri, không để anh trở lại thi đấu quá sớm.

"Điều quan trọng là Rodri phải không cảm thấy đau khi thi đấu", HLV 54 tuổi nói thêm. "Chúng tôi không muốn cậu ấy lại chấn thương, tuyệt đối ngăn điều đó xảy ra".

Rodri đoạt Quả Bóng Vàng 2024, nhưng chấn thương phần lớn mùa trước vì đứt dây chằng đầu gối. Phong độ của Man City sa sút không phanh khi thiếu tiền vệ này. Đoàn quân Guardiola lấy lại phong độ vào cuối mùa, nhưng không kịp tranh ngôi vương. Dù vậy, họ vẫn đứng thứ ba chung cuộc.

Hoàng An (theo MEN)