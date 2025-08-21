Roddick: 'Alcaraz sai lầm khi an ủi Sinner'

Theo cựu số một thế giới Andy Roddick, dù có thành ý, Carlos Alcaraz không nên tiếp xúc gần với Jannik Sinner sau trận chung kết Cincinnati Mở rộng.

Trận chung kết giải Masters 1000 ở Cincinnati hôm 18/8 kết thúc sớm chỉ sau khoảng 20 phút, khi Sinner bỏ cuộc giữa chừng do bị ốm. Lúc đó, tay vợt Italy đang bị Alcaraz dẫn 5-0 và rõ ràng không ở phong độ tốt nhất, mắc nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng hơn bình thường.

Sau khi Sinner bỏ cuộc, Alcaraz không ngần ngại tiến đến khu vực ghế ngồi của tay vợt Italy để an ủi đối thủ. Hành động này được đông đảo người hâm mộ ca ngợi, xem như một bằng chứng về tinh thần thể thao, cao thượng giữa hai tay vợt đang thống trị quần vợt thế giới.

Alcaraz bá vai, động viên Sinner sau trận chung kết Cincinnati Mở rộng hôm 18/8. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Roddick cho rằng Alcaraz lẽ ra không nên làm vậy.

"Sai lầm duy nhất mà Carlos mắc phải trong cả tuần là việc cậu ấy đã đến quá gần Sinner khi biết đối thủ không được khỏe", cựu tay vợt người Mỹ nói trên kênh podcast riêng Served with Andy Roddick. "Có thể đó chỉ là ốm vặt trong ngày, nhưng tôi không quan tâm. Họ không cần phải ôm nhau trên lưới, dù cả hai đều là những tay vợt lịch thiệp và tôi rất quý họ".

Theo Roddick, Alcaraz nên tránh tiếp cận Sinner, nếu tay vợt Italy đang bị ốm, để tránh nguy cơ lây nhiễm trước thềm Mỹ Mở rộng. "Nếu tôi là HLV của Alcaraz, tôi sẽ bảo cậu ta 'Đi chỗ khác! Đừng đến gần Jannik, không cần phải hỏi thăm xem cậu ấy có ổn không. Bỏ qua các bức ảnh chụp chung lễ nghi đi. Đừng lại gần cậu ấy. Carlos, hãy tránh xa nếu cậu ấy đang ốm!'"

Roddick mong Sinner sẽ nhanh chóng hồi phục trước Mỹ Mở rộng. Anh nói: "Hy vọng Sinner sẽ khỏe mạnh cho giải Grand Slam cuối năm. Nếu cậu ấy mắc virus kéo dài 4 hoặc 5 ngày... tôi không muốn nói như vậy chút nào. Vì như vậy, Jannik sẽ rất khó để chuẩn bị thể lực".

Sau khi vuột chức vô địch Cincinnati, Sinner cũng thừa nhận người không khỏe và khiến người hâm mộ thất vọng. "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ tôi tại sân và từ xa, sự ủng hộ của các bạn là cả thế giới đối với tôi. Chúc mừng Carlos và đội ngũ của cậu ấy, mùa giải này cậu ấy đã thi đấu xuất sắc và tôi chúc cậu những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại tập luyện", tay vợt Italy viết.

Trong lịch sử, rất ít trường hợp ghi nhận một trong hai tay vợt tranh tài ở chung kết các giải Grand Slam hoặc Masters 1000 phải bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu tranh danh hiệu, và trường hợp của Sinner là một trong bốn lần hiếm hoi xảy ra trong Kỷ nguyên Mở.

Tiền lệ gần nhất trong trận chung kết một giải Masters 1000 là tại Madrid Mở rộng 2014, khi Kei Nishikori bỏ cuộc trong trận chung kết lúc đang bị Rafael Nadal dẫn 6-2, 4-6 và 3-0 ở set thứ ba quyết định.

Nếu xét đến các giải Grand Slam, trường hợp gần nhất được ghi nhận diễn ra ở trận chung kết nữ Australia Mở rộng 2006, khi tay vợt Bỉ Justine Henin bỏ cuộc vì đau dạ dày lúc bị tay vợt Pháp Amelie Mauresmo dẫn 6-1, 2-0.

Trước trường hợp của Henin, cũng tại Australia Mở rộng 1990, tay vợt Thụy Điển Stefan Edberg cũng buộc phải bỏ cuộc trong trận chung kết với Ivan Lendl khi đang bị dẫn 4-6, 7-6 và 2-5, do chấn thương cơ bụng.

Hà Phương (theo AS)