Rocket Lab lên kế hoạch tóm tên lửa bằng trực thăng

New ZealandCông ty Rocket Lab sẽ bắt tầng đẩy tên lửa Electron bằng trực thăng khi bộ phận này rơi trở lại Trái Đất từ quỹ đạo, ngày 5/11.

Tên lửa Electron trong đợt phóng hồi tháng 5. Ảnh: Rocket Lab

Tên lửa Electron sẽ cất cánh trong nhiệm vụ "Catch Me If You Can" từ bệ phóng 1B ở tổ hợp phóng trên bán đảo Mahia của New Zealand vào 0h15 ngày 5/11 theo giờ Hà Nội.

Tên lửa Electron sẽ chở vệ tinh Chụp cắt lớp và Phổ học Khí huy Aerosol Tầng trung lưu (MATS) cho Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Thụy Điển lên quỹ đạo và tầng thứ nhất của tên lửa sẽ tách ra dọc đường. Sau đó, bộ phận này rơi qua khí quyển và mở dù để bay chậm lại từ tốc độ tối đa 8.300 km/h. Trực thăng thu hồi Sikorsky S-92 cải tiến sẽ bắt kịp tốc độ 36 km/h của tầng đẩy tên lửa, tìm cách móc vào chiếc dù và đưa trở về Tổ hợp sản xuất ở Auckland, New Zealand. Nếu thành công, nhiệm vụ sẽ biến Electron thành tên lửa nhỏ tái sử dụng đầu tiên trên thế giới, Space News hôm 2/11 đưa tin.

"Hoạt động thu hồi bằng trực thăng đầu tiên cách đây vài tháng chứng minh chúng tôi có thể thực hiện mục tiêu với Electron. Chúng tôi rất phấn khởi khi đưa trực thăng trở lại và tăng cường khả năng tái sử dụng tên lửa thông qua đưa tầng đẩy khô ráo trở về lần đầu tiên", Peter Beck, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Rocket Lab, chia sẻ.

Nhiệm vụ mới sẽ đánh dấu lần phóng thứ 32 của tên lửa Electron. Trực thăng sẽ cất cánh trước tên lửa, hướng tới khu vực thu hồi trên biển, cách bán đảo Banks 296 km. Khoảng 2 phút 32 giây sau khi phóng, tầng thứ nhất và thứ hai của Electron sẽ tách ra. Tầng thứ nhất sẽ bắt đầu rơi xuống Trái Đất, đạt nhiệt độ 2.400 độ C trong quá trình rơi qua khí quyển. Ở 7 phút 20 giây sau khi phóng, dù thứ nhất của Electron sẽ mở ra, không lâu sau dù chính cũng mở để hãm tốc độ xuống 0,4% tốc độ tối đa.

Khi tiến vào khu vực thu hồi, trực thăng sẽ thả một sợi dây dài có móc để cài vào dù của tầng đẩy ở 18 phút 44 giây sau khi phóng. Chiếc trực thăng hai động cơ sẽ đưa bộ phận này về đất liền để kỹ thuật viên đánh giá khả năng tái sử dụng nó. Cùng lúc, tầng thứ hai sẽ bay lên quỹ đạo và tách khỏi khối hàng khoảng một giờ sau khi phóng.

Vệ tinh MATS nặng khoảng 50 kg và sẽ tiến vào quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao 585 km. Tên lửa Electron dài 18 m và nặng 13.000 kg có thể chở hàng hóa nặng 320 kg lên độ cao 500 km. Trực thăng Sikorsky S-92 dài 20,8 m, nặng 7.070 kg, có thể bay ở tốc độ 306 km/h ngay cả khi chở hàng nặng.

Đây sẽ là lần thứ hai Rocket Lab tìm cách thu hồi tầng thứ nhất tên lửa Electron bằng trực thăng. Trong lần thử đầu tiên hôm 2/5, móc thả từ trực thăng cài vào dù nhưng phi công thả ra ít lâu sau khi công ty xác định có sự khác biệt về đặc điểm tải trọng so với thử nghiệm. Tầng thứ nhất rơi xuống nước và được thu hồi bằng tàu. Thu hồi tầng đẩy giữa không trung nằm trong kế hoạch của Rocket Lab để tái sử dụng tên lửa sau khi công ty kết luận hạ cánh bằng lực đẩy như tên lửa Falcon 9 của SpaceX không khả thi với tên lửa nhỏ. Tóm tầng đẩy trước khi rơi xuống nước sẽ tránh các vấn đề do nước biển xâm nhập gây ra.

An Khang (Theo Daily Mail/Space News)