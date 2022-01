Rocker Meat Loaf qua đời

MỹCa sĩ Meat Loaf nổi tiếng với "Bat out of Hell" - album nhạc bán chạy thứ tư mọi thời, qua đời ở tuổi 75.

Fanpage Facebook của rocker báo tin buồn tới người hâm mộ hôm 21/1, không tiết lộ nguyên nhân cái chết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi ca sĩ có một không hai Meat Loaf đã qua đời tối 20/1 (giờ Mỹ) trong vòng tay vợ Deborah, các con gái Pearl, Amanda cùng nhiều bạn thân". Người đại diện của Meat Loaf xác nhận thông tin với CNN.

Ca sĩ Meat Loaf biểu diễn ở Đức năm 2011. Ảnh: Reuters

Ca sĩ gặp vấn đề về sức khỏe nhiều năm gần đây vì các chấn thương lưng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Ông từng ngã quỵ vì mất nước khi biểu diễn ở thành phố Edmonton, Canada năm 2016. Nhiều đồng nghiệp nhận xét Meat Loaf là người tham công tiếc việc, nhiều lần bị quá sức. Tháng 11/2021, ca sĩ thông báo sức khỏe khá hơn và sớm quay lại phòng thu. Ông cũng nhận lời lồng tiếng cho series hoạt hình Cameo, dự kiến phát hành vào tháng 3.

Ca sĩ tên thật Marvin Lee Aday, sinh tháng 9/1947 tại Dallas, Mỹ. Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ cuối thập niên 1960, thuộc nhóm nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời với hơn 80 triệu bản thu bán ra. Theo ABC, album Bat out of Hell (1977) đạt doanh số hơn 40 triệu bản, chỉ xếp sau The Bodyguard (Whitney Houston), Back in Black (AC/DC) và Thriller (Michael Jackson). Bản hit I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) cũng giúp Meat Loaf đoạt một giải Grammy năm 1994.

Ngoài âm nhạc, Meat Loaf đặc biệt yêu thích diễn xuất. Ông góp mặt trong hơn 65 bộ phim. Một số dự án nổi bật gồm Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show và Wayne’s World.

Meat Loaf I'd Do Anything For Love But I Wont Do That MV "I'd Do Anything For Love (But I Wont Do That)". Video: Meat Loaf Youtube

Đạt Phan (theo CNN)