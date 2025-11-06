Robotaxi Trung Quốc chạy gần 36.000 chuyến mỗi ngày

Dịch vụ robotaxi Apollo Go - đơn vị thuộc Baidu - cho biết hãng nhận trung bình 250.000 lệnh đặt xe mỗi tuần tính đến hết tháng 10.

Con số này tương đương hơn 35.700 chuyến mỗi ngày, ngang với số liệu mà Waymo báo cáo vào cuối tháng 4 về các chuyến xe trả phí hàng tuần tại Mỹ, theo CNBC. Nhà điều hành robotaxi do Alphabet hậu thuẫn chủ yếu hoạt động tại San Francisco và Los Angeles (bang California) và Phoenix (bang Arizona). Waymo hợp tác với Uber tại Austin và Atlanta.

Việc Baidu tăng cường năng lực robotaxi diễn ra trong bối cảnh các công ty Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, ôtô điện và xe tự lái.

Hiện vẫn chưa rõ Apollo Go đã vận hành 250.000 chuyến xe mỗi tuần trong bao lâu. Trong quý kết thúc vào ngày 30/6, công ty đạt trung bình khoảng 169.000 chuyến đi mỗi tuần dựa trên dữ liệu 2,2 triệu chuyến xe hoàn toàn không người lái được công bố trong giai đoạn này.

Một chuyến taxi bằng xe không người lái của Apollo Go ở Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Apollo Go của Baidu chủ yếu vận hành robotaxi tại Vũ Hán và một số khu vực ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Công ty cũng đang mở rộng sang Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi và gần đây nhất là Thụy Sĩ. Robotaxi thường phải trải qua các giai đoạn thử nghiệm công khai trước khi các cơ quan quản lý địa phương cho phép các công ty tính phí.

Apollo Go cho biết nhận được 17 triệu đơn đặt robotaxi cho đến nay và xe của họ đã di chuyển 240 triệu km, với 140 triệu chuyến xe hoàn toàn không người lái.

Về mặt an toàn, Apollo Go tiết lộ trung bình cứ 10,1 triệu km lái xe thì có một sự cố bung túi khí, nhưng vẫn chưa có tai nạn nghiêm trọng nào liên quan đến thương tích hoặc tử vong.

Baidu dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý tiếp theo vào ngày 18/11. Công ty có kế hoạch tổ chức hội nghị công nghệ thường niên tại Bắc Kinh vào ngày 13/11.

Khách hàng đặt xe robotaxi tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: ACR

Số liệu robotaxi hàng tuần từ các đối thủ Trung Quốc là Pony.ai và WeRide hiện chưa được công bố. Waymo cũng chưa phản hồi yêu cầu cập nhật số liệu đã chia sẻ hồi tháng 4.

Tại Trung Quốc, Apollo Go ra mắt năm 2019 với quy mô và phạm vi hoạt động tương đương với Waymo, công ty hàng đầu về robotaxi của Mỹ. Tuy nhiên, mặc dù quy mô hoạt động tương đương, Apollo Go lại bao phủ nhiều thành phố hơn ở Trung Quốc. Một báo cáo của Reuters từ tháng 12/2024 cho biết "ít nhất 19 thành phố của Trung Quốc đang thử nghiệm robotaxi và xe buýt tự hành", mặc dù không phải tất cả đều được triển khai trên quy mô lớn và không nêu rõ công ty nào hoạt động ở đâu.

Apollo Go vận hành một đội hơn 1.000 xe. Gần đây, công ty ký kết hợp tác với Uber để cung cấp dịch vụ gọi xe không người lái tại châu Á và Trung Đông, theo InsideEVs. Công ty cũng hợp tác với Lyft, đối thủ của Uber, để mở rộng sang châu Âu, với kế hoạch ra mắt dịch vụ tại Anh và Đức vào năm 2026, nơi họ sẽ triển khai các xe tự hành thế hệ tiếp theo.

