Trung QuốcXe taxi không người lái của Apollo Go rơi xuống hố công trình và mắc kẹt ở tư thế lật nghiêng với một phụ nữ trong xe.

Chiều ngày 6/8, một chiếc robotaxi rơi xuống rãnh thi công ở quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh. Chiếc xe bị kẹt trong hố, nữ hành khách được người dân bắc thang để trèo lên trên, theo Sohu.

Robotaxi rơi xuống hố khi đang chở khách Video: UCI

Chiếc hố sâu khoảng 3 m với chiều rộng vừa lọt chiếc xe khi rơi nghiêng. Một số nhân chứng cho biết, nữ hành khách không bị thương, nhưng bị sốc và không thể hiểu tại sao chiếc xe lại có thể chạy thẳng xuống chiếc hố lớn như thế.

Apollo Go cho xe cẩu đến hiện trường ngay trong đêm hôm đó để nâng chiếc xe từ dưới hố. Ngày 7/8, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng bày tỏ sự thấu hiểu với cảm xúc của người dùng và nhấn mạnh rằng "an toàn là nguyên tắc hàng đầu của xe không người lái của chúng tôi". Theo hãng, tổng quãng đường vận hành của xe thí điểm thương mại đã vượt quá 100 triệu km và chưa từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Theo Huashang Daily, công trường xây dựng trang bị biển báo và rào chắn an toàn, và hiện vẫn chưa rõ làm thế nào chiếc xe tự hành này có thể vượt qua hàng rào và rơi xuống hố. Vụ việc gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về sự an toàn của công nghệ tự lái.

Apollo Go là nền tảng dịch vụ tự lái của Baidu, chính thức đi vào hoạt động tại quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh vào ngày 10/6/2022. Tính đến tháng 3 năm nay, nền tảng này đã thiết lập hơn 4.000 trạm tại Vĩnh Xuyên, bao phủ diện tích hoạt động hơn 130 km2.

Baidu đang vận hành đội xe tự hành lớn nhất Trung Quốc, hoạt động thương mại tại các thành phố như Vũ Hán, Bắc Kinh và Trùng Khánh. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng ra quốc tế, ký kết hợp tác với các nền tảng gọi xe như Uber và Lyft.

Mỹ Anh