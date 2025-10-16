MỹChiếc taxi không người lái vượt một xe buýt trường học làm dấy lên lo ngại về an toàn và khiến các nhà lập pháp bang Georgia tức giận.

Robotaxi phớt lờ luật, không nhường xe buýt chở học sinh Video: No Safe Words

Người trên một ôtô dừng đúng luật ghi lại cảnh một chiếc robotaxi của Waymo vượt trái phép xe buýt trường học đang nháy đèn cảnh báo ở Atlanta, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng vận hành an toàn của xe tự hành trên đường phố Mỹ.

Vụ việc xảy ra hôm 29/9 khi xe buýt đang thả học sinh xuống, một tình huống theo luật pháp Georgia thì tài xế vi phạm có thể bị phạt nặng. Chiếc robotaxi của Waymo dường như còn chèn qua vạch kẻ liền đôi màu vàng.

Chưa có biên bản triệu tập nào được đưa ra, và cảnh sát Atlanta cho biết họ chưa nhận được báo cáo nào về vụ việc. Waymo, thuộc sở hữu của Alphabet, xác nhận họ đang điều tra sự việc. Không có thương tích nào được báo cáo. Nhưng đoạn video đã nhanh chóng nhận được phản ứng từ các nhà lập pháp Georgia.

"Tôi rất ủng hộ các công nghệ mới và tôi nghĩ rằng xe tự lái sẽ trở nên phổ biến hơn, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về cách chúng sẽ tuân thủ luật pháp", hạ nghị sĩ bang Georgia, Clint Crowe, người đồng bảo trợ cho luật Addy năm 2024, phát biểu với đài địa phương KGW8.

Đạo luật này được đặt theo tên của Addy Pierce, bé gái 8 tuổi, đã bị một tài xế đâm chết khi đang băng qua đường đến trạm xe buýt. Luật áp dụng mức phạt lên tới 1.000 USD và có thể bị phạt tù.

"Những chiếc xe này không có tài xế, vì vậy chúng ta thực sự sẽ phải xem xét lại ai phải chịu trách nhiệm", Crowe nói thêm.

Thượng nghị sĩ Rick Williams, một tác giả khác của Luật Addy, thẳng thắn hơn. "Xe tự lái nên bị dừng lại cho đến khi tìm ra nguyên nhân. Nó quá nguy hiểm cho trẻ em của chúng ta", ông nói.

Williams cho biết ông dự định ban hành luật buộc các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm bằng các hình phạt tài chính nặng hơn.

Vụ việc ở Atlanta xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát ở San Bruno chặn một chiếc xe Waymo quay đầu trái phép. Cảnh sát cho biết họ không thể lập biên bản vì mẫu đơn của họ "không có ô dành cho robot".

Tuy nhiên, một luật của California có hiệu lực vào năm tới sẽ cho phép cảnh sát phạt trực tiếp các công ty.

Theo các quy định dành cho người tham gia giao thông khi gặp xe buýt trường học, vốn áp dụng phổ biến khắp nước Mỹ, các phương tiện sẽ phải dừng lại khi xe buýt đang dừng đón hoặc thả học sinh. Video dưới đây giải thích cụ thể, theo luật ở Florida:

Luật nhường xe buýt chở học sinh ở Mỹ Video: Space Science Engineering

Thường xe buýt ở Mỹ có màu vàng, một trong những tông màu thu hút sự chú ý nhất và dễ nhận thấy nhất. Bên hông xe có các thanh ray màu đen. Những thanh kim loại này được cho là có chức năng như một lớp bảo vệ thêm cho thành xe mỏng, giúp hấp thu lực va chạm.

Đèn báo hiệu trên xe phải được bật cách điểm dừng 30-91 m để báo hiệu cho các tài xế khác. Ngoài ra, để ngăn xe khác chạy ngang xe buýt đang dừng đón, trả học sinh là biển Stop bên sườn trái được mở ra. Phía đầu xe là barie màu vàng, nhằm ngăn học sinh chạy sang đường ngang qua đầu xe.

Thường các tài xế ngược chiều chỉ được phép chạy ngang qua xe buýt đang dừng nếu có dải phân cách cứng giữa đường, hoặc có làn đường thứ 5 (làn chính giữa đường) với vạch kẻ liền màu vàng. Một số bang, chính quyền địa phương còn yêu cầu biển dừng bên trái xe buýt phải được nối dài (khoảng 1,8 m) nhằm tăng sự nhận diện, khi mở ra có thể ngăn sang cả làn ngược chiều, đảm bảo học sinh sang đường an toàn.

Video dưới đây ghi cảnh tất cả các phương tiện trên đường đều dừng lại đúng luật khi gặp một xe buýt đang trả học sinh.

Ôtô dừng nhường xe buýt trường học Video: TrafficSafety Team

Mỹ Anh (theo CBS News, San Francisco Chronicle)