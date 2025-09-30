MỹSóng từ xe bán tải chạy ngang tạt vào chiếc Jaguar I-Pace chạy điện bật đèn khẩn cấp đứng im giữa đoạn đường ngập nước ở Phoenix.

Khu vực Phoenix hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất trong một thập kỷ, gây ra tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến phố. Trong số những phương tiện bị ảnh hưởng bởi nước ngập, có ít nhất hai chiếc robotaxi của Waymo: xe bị kẹt trong nước lũ và bị hành khách bỏ lại. Điều này khiến Waymo phải tạm dừng dịch vụ trong khu vực một thời gian.

Robotaxi mắc kẹt giữa đoạn đường ngập Video: ABC15 Arizona

Waymo đổ lỗi một phần cho tình trạng lũ lụt bất thường; một số nơi bị ngập lụt mà trước đây chưa từng thấy. Tuy nhiên, Waymo nêu một số biện pháp để tránh tình huống này, bao gồm theo dõi dự báo thời tiết, lập bản đồ các khu vực dự kiến bị ngập lụt và tải báo cáo về bất kỳ trận lụt nào được ghi nhận lên bản đồ để các phương tiện khác có thể di chuyển vòng tránh.

Thực tế, robotaxi Waymo có khả năng phát hiện nước ngập trên đường, hoặc khi xe đi vào vùng nước ngập. Ngoài ra, xe có bản đồ 3D chi tiết về các con đường, và có thể quan sát hình dạng bề mặt của vùng ngập và biết chính xác độ sâu, điều mà không con người nào có thể làm được. Là xe điện, robotaxi còn có thể di chuyển an toàn qua những vùng nước ngập khá sâu - vì không cần cửa hút gió hay ống xả.

Chiếc robotaxi đứng im giữa đoạn đường ngập, cửa sau bên phải mở toang sau khi hành khách xuống xe bỏ đi. Ảnh: Paolodamus

Tuy nhiên, dường như công nghệ chưa hoàn hảo và dẫn đến sự cố dừng giữa đoạn đường ngập nước. Ngập nước cũng là một tình huống hiếm gặp đến mức cần được xử lý bởi đội ngũ hỗ trợ từ xa của Waymo.

Mỹ Anh (theo Forbes)