MỹChiếc xe khựng lại khi cần rẽ trái khiến người giám sát ở ghế phụ phải xuống xe, sang ghế lái để điều khiển.

Robotaxi của Tesla không thể tự rẽ trái, tài xế phải lái thay Video: ARK Invest

Tesla bắt đầu cung cấp dịch vụ gọi xe ở Austin, sử dụng các mẫu xe trang bị phiên bản cập nhật của công nghệ Full Self-Driving (FSD) có giám sát. Thay vì chủ sở hữu Tesla là người giám sát và chịu trách nhiệm như trong phiên bản tiêu dùng, Tesla bố trí một nhân viên ở ghế hành khách phía trước sẵn sàng nhấn công tắc khẩn cấp để dừng xe bất kỳ lúc nào.

Video được ghi lại khi các cổ đông của Tesla, từ Ark Invest, thử nghiệm robotaxi và xe phương tiện không thể rẽ trái và dừng lại giữa đường. Người giám sát phải rời khỏi xe, đi sang ghế lái và tự điều khiển để hoàn tất chuyến đi.

Theo Electrek, việc Tesla đưa người giám sát, thường ngồi ở ghế lái sang ghế hành khách phía trước chỉ nhằm mục đích hình thức, tạo ấn tượng về sự tiến bộ, nhưng thực tế lại giảm mức độ an toàn.

Ở ghế lái, người giám sát có nhiều lựa chọn để can thiệp trong trường hợp xe gặp lỗi hơn là dùng công tắc khẩn cấp để dừng phương tiện. Cách làm này còn khiến những tình huống xảy ra sự cố trở nên phức tạp hơn khi người giám sát phải xuống xe ngay giữa đường để chuyển sang ghế lái.

Mỹ Anh