Robotaxi của Tesla bắt đầu chở khách

MỹTesla triển khai dịch vụ taxi tự lái tại Austin, Texas, vào ngày 22/6 đúng theo kế hoạch với mức phí cố định 4,2 USD.

Trên tài khoản X, CEO của Tesla, Elon Musk, công bố "sự ra mắt robotaxi", và nhiều người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng video về chuyến đi đầu tiên.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên xe Tesla không có tài xế chở khách và tính phí - một lĩnh vực kinh doanh mà Musk xem là rất quan trọng đối với tương lai tài chính của nhà sản xuất xe điện này. Ông gọi khoảnh khắc này là "đỉnh cao của một thập kỷ làm việc chăm chỉ" và lưu ý rằng "đội ngũ chip AI và phần mềm được xây dựng từ đầu".

Những chiếc Tesla được phát hiện vào sáng chủ nhật ngày 22/6 tại khu vực South Congress mà không có ai ngồi ở ghế lái nhưng có một người ở ghế lái phụ. Hãng lên kế hoạch thử nghiệm nhỏ với khoảng 10 xe và người ngồi trước đóng vai trò là "giám sát an toàn", tuy nhiên vẫn chưa rõ họ có bao nhiêu quyền kiểm soát đối với các phương tiện này.

Một khách hàng đang bước lên robotaxi của Tesla ở Austin, Texas, ngày 22/6. Ảnh: AP

Gần đây, hãng xe điện Mỹ đã gửi lời mời đến một nhóm người có tầm ảnh hưởng để tham gia thử nghiệm robotaxi dưới sự giám sát chặt chẽ trong một khu vực giới hạn. Các chuyến đi có mức phí cố định là 4,2 USD, Musk cho biết trên X.

Nhà đầu tư Tesla và là người nổi tiếng trên mạng xã hội Sawyer Merritt đăng video trên X vào chiều cùng ngày, cho thấy anh đang đặt chuyến, được đón, và chở đến một quán bar và nhà hàng gần đó bằng ứng dụng robotaxi của Tesla.

Các chuyên gia trong ngành cho biết nếu Tesla thành công với đợt triển khai nhỏ này, công ty vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc thực hiện lời hứa của Musk về việc mở rộng quy mô nhanh chóng tại Austin và các thành phố khác.

Philip Koopman, giáo sư kỹ thuật máy tính tại Đại học Carnegie Mellon có chuyên môn về công nghệ xe tự hành, cho biết Tesla và các đối thủ xe tự lái, chẳng hạn Waymo của Alphabet, có thể mất nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ để phát triển hoàn toàn ngành công nghiệp robotaxi.

Ông cho biết một thử nghiệm thành công tại Austin đối với Tesla sẽ là "kết thúc của sự khởi đầu - chứ không phải là khởi đầu của sự kết thúc".

Theo nhiều nhà phân tích trong ngành, giá cổ phiếu tăng vọt của Tesla phụ thuộc phần lớn vào khả năng cung cấp robotaxi và robot hình người. Tesla cho đến nay là nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất thế giới.

Khi ngày triển khai robotaxi của Tesla đến gần, các nhà lập pháp Texas đã hành động để ban hành các quy định về xe tự hành. Thống đốc Greg Abbott đã ký luật vào ngày 20/6 yêu cầu phải có giấy phép của bang để vận hành xe tự hành.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/9, báo hiệu rằng các quan chức bang từ cả hai đảng đều muốn ngành công nghiệp xe không người lái tiến hành thận trọng.

Luật mới làm dịu đi lập trường chống quản lý trước đây của bang đối với xe tự hành. Năm 2017, Texas đã cấm các thành phố quản lý xe tự hành. Trong khi đó, luật mới yêu cầu các nhà điều hành xe tự hành phải có sự chấp thuận của Sở Giao thông Vận tải (DMV) Texas trước khi hoạt động trên đường công cộng mà không có tài xế. Luật này trao cho các cơ quan nhà nước quyền thu hồi giấy phép đối với những nhà điều hành mà họ coi là mối nguy hiểm cho công chúng.

Luật cũng yêu cầu các công ty cung cấp thông tin về cách những người ứng cứu đầu tiên có thể xử lý xe không người lái trong các tình huống khẩn cấp.

Các yêu cầu cấp phép của luật đối với "xe cơ giới tự động" không quá nặng nề nhưng yêu cầu các công ty phải chứng minh rằng xe của họ có thể hoạt động hợp pháp và an toàn.

Luật định nghĩa xe tự động là xe có khả năng lái tự động ít nhất "cấp độ 4" theo tiêu chuẩn được công nhận, nghĩa là xe có thể hoạt động mà không cần người lái trong các điều kiện cụ thể. Cấp độ tự động 5 là cấp độ cao nhất và xe có thể tự lái ở bất cứ đâu, trong mọi điều kiện.

Việc tuân thủ ở Texas vẫn dễ dàng hơn nhiều so với một số bang, đặc biệt là California, nơi yêu cầu phải nộp dữ liệu thử nghiệm xe theo sự giám sát của bang.

Bryant Walker Smith, giáo sư luật tại Đại học South Carolina và chuyên về xe tự hành, cho biết có vẻ như bất kỳ công ty nào đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về đơn đăng ký sẽ được cấp giấy phép của Texas - nhưng cũng có thể bị mất nếu phát sinh vấn đề.

"Giấy phép của California rất khó xin, dễ mất", ông nói, thêm rằng "Ở Texas, giấy phép dễ xin và dễ mất".

Việc triển khai robotaxi Tesla diễn ra sau hơn một thập kỷ Musk không thực hiện được lời hứa sẽ cung cấp xe Tesla tự lái. Musk đã nói rằng Tesla sẽ "siêu hoang tưởng" về sự an toàn của robotaxi ở Austin, bao gồm cả việc hoạt động ở những khu vực hạn chế.

Dịch vụ ở Austin cũng sẽ có những hạn chế khác. Tesla có kế hoạch tránh thời tiết xấu, những giao lộ khó đi qua và sẽ không chở bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Việc thương mại hóa xe tự hành rất rủi ro và tốn kém. chi nhánh Cruise của General Motors đã bị đóng cửa sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Các cơ quan quản lý đang theo dõi chặt chẽ Tesla và các đối thủ của hãng, Waymo và Zoox của Amazon.

Tesla cũng làm ngược lại những tiêu chuẩn hiện nay của ngành công nghiệp non trẻ này và chỉ sử dụng camera. Musk cho biết điều đó sẽ an toàn và ít tốn kém hơn nhiều so với các hệ thống lidar và radar như các đối thủ đang làm.

Mỹ Anh (theo Reuters)