ItalyRobot FiloBot gồm phần đầu phía trên hình nón, nguồn năng lượng ở phía dưới và đặc biệt là phần thân ở giữa có thể tự mọc dài ra.

Robot tự in 3D cơ thể để vươn dài như cây leo FiloBot với khả năng vươn dài như cây leo. Video: Emanuela Del Dottore

Khi thực hiện các nhiệm vụ như khám phá môi trường phức tạp, robot truyền thống có thể bị cản trở bởi các khoảng trống không thể vượt qua hoặc chướng ngại khác. FiloBot, robot dây leo với khả năng tự vươn dài về phía nguồn sáng và tránh khỏi nguồn trọng lực giống như tua của cây leo, có thể đảm nhận nhiệm vụ này, New Atlas hôm 19/1 đưa tin. Robot do nhóm nhà khoa học tại Viện Công nghệ Italy, dẫn đầu bởi chuyên gia Emanuela Del Dottore, phát triển. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Science Robotics.

FiloBot gồm phần đầu phía trên hình nón, nguồn năng lượng ở phía dưới và phần thân giống như thân cây ở giữa. Điểm đặc biệt là phần thân này sẽ ngày càng mọc dài ra.

Để phát triển, FiloBot liên tục kéo một sợi nhựa nhiệt dẻo in 3D từ ống cuộn ở dưới đáy lên trên đầu. Sợi nhựa này đi qua một máy đùn nóng ở đầu robot. Máy đùn xoay một cách chậm rãi so với thân robot. Bằng cách này, FiloBot tự in 3D cơ thể của mình với các lớp nhựa nóng chảy cuộn liên tiếp. Các lớp nhựa kết dính với nhau khi nguội đi.

Tuy nhiên, phần thân không được in theo kiểu đồng nhất. Nhiệt độ, hướng và tốc độ in nhựa sẽ liên tục thay đổi dựa theo cảm biến ánh sáng, con quay hồi chuyển và các thiết bị điện tử khác tích hợp trong đầu robot. Nhờ đó, FiloBot có thể điều khiển hướng phát triển của cơ thể, luôn hướng về phía ánh sáng và cách xa mặt đất.

FiloBot cũng tự động quấn quanh các giá đỡ thẳng đứng nếu có (giống như cây leo), nên không cần tốn nhiều thời gian và năng lượng để phát triển một cơ thể chắc khỏe khi không cần thiết. Tuy nhiên, khi không phát hiện giá đỡ nào gần đó, nghĩa là khi đầu robot đã vươn tới không gian mở, cơ thể robot sẽ trở nên cứng và khỏe hơn để tự đứng vững.

Thu Thảo (Theo New Atlas)