Robot tự động in 3D đầu tiên trên thế giới

Một nhóm nhà nghiên cứu chế tạo robot với thân, bánh xe và vành đều in 3D từ vật liệu tái chế, chế tạo chắc chắn với polymer gia cố để chịu địa hình khắc nghiệt.

Mẫu robot địa hình được thiết kế cho những ứng dụng như vận chuyển quân sự, tìm kiếm cứu hộ, nông nghiệp, kiểm tra cơ sở hạ tầng và nhiều nhiệm vụ khác. Ảnh: Lemko Robotix

Interesting Engineering hôm 19/6 đưa tin một dự án hợp tác công nghệ châu Âu ra mắt robot vận chuyển tự hành in 3D hoàn toàn. Robot địa hình này được sản xuất toàn bộ từ vật liệu tái chế, do công ty Lemki Robotix của Ukraine, iSCALE 3D của Đức và công ty kỹ thuật Zeykan Robotics của Cộng hòa Séc hợp tác phát triển. Robot mới được giới thiệu tại triển lãm in 3D gần đây ở Lyon, Pháp, thể hiện bước nhảy vọt lớn trong kỹ thuật thân thiện với môi trường và sản xuất phi tập trung.

Mỗi thành phần chính của robot như phần thân, bánh xe và kết cấu vành đều được in 3D bằng vật liệu tái chế. Thân robot được chế tạo từ polypropylene tái chế gia cố bằng sợi thủy tinh, trong khi bánh xe được làm từ polyurethane tái chế chống thủng. Bộ vành sử dụng nylon gia cố bằng sợi carbon, cung cấp độ bền và cứng chắc trên địa hình thách thức.

Theo CompositesWorld, robot trang bị camera 360°, LiDAR và kết nối vệ tinh Starlink để vận hành từ xa theo thời gian thực. Nó có thể được điều khiển thủ công hoặc tự động bằng mạng neuron tích hợp xử lý dữ liệu cảm biến để điều hướng thông minh, bao gồm cả môi trường không có GPS.

Thiết kế cho các nhiệm vụ yêu cầu cao như vận chuyển quân sự, ứng phó thảm họa và hoạt động nông nghiệp, robot được bịt kín mọi chỗ hở, cho phép vượt qua các vùng nước nông và hoạt động trong môi trường ngoài trời. Mạng neuron và tính năng kết nối Starlink tùy chọn cho phép vận hành từ xa ở khu vực có cơ sở hạ tầng thấp. Theo nhóm phát triển, không chỉ là cỗ máy hữu dụng, robot này còn bằng chứng về tiềm năng của in 3D khổ lớn trong cách mạng tự động hóa và di động. Thiết kế module và cấu trúc có thể tái chế của robot cho phép sản xuất trên toàn thế giới với chất lượng đồng nhất, giảm tác động tới môi trường và chi phí sản xuất.

Năm ngoái, Lemki Robotics và iSCALE 3D từng phát triển nguyên mẫu xe caravan in 3D mới làm từ sợi thủy tinh và hơn 7.000 chai nhựa tái chế. Dài 8 m và cao 3 m, đây là ngôi nhà di động in 3D hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. Lớp vỏ của phương tiện được làm từ polypropylene tái chế gia cố với sợi thủy tinh để duy trì độ bền mặc dù thành xe chỉ dày 9 mm.

An Khang (Theo Interesting Engineering, CompositesWorld)