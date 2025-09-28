Robot tầm phun xa 80 m diễn tập chữa cháy hầm Thủ Thiêm

Thiết bị robot dập lửa khi ôtô 4 chỗ và xe tải chạy trong hầm sông Sài Gòn va chạm mạnh, bốc cháy dữ dội, khí độc bao trùm, nhiều người mắc kẹt hoảng loạn.

Tình huống giả định được đưa ra tại buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trong (nối TP Thủ Đức và quận 1 cũ) với 386 người cùng 33 xe cứu hoả, cứu thương và robot tham gia, sáng 28/9.

Theo đó, xe tải 2,5 tấn chạy đến giữa đường hầm bị tắt máy đột ngột. Lúc này, ôtô 4 chỗ từ phía sau đã đâm thẳng vào đuôi xe tải. Phần đầu ôtô 4 chỗ bị biến dạng, tài xế mắc kẹt ở cabin, còn hàng hoá trên xe tải bị chập điện bốc cháy dữ dội.

Robot diễn tập chữa cháy trong hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Đình Văn

Cùng lúc, nhiều xe máy bị hoảng loạn lại va chạm với nhau khiến nhiều người bị thương la hét, tìm đường thoát nạn. Trong 5 phút, khói độc bốc lên dày đặc, đe doạ tính mạng nạn nhân. Thời điểm này, có khoảng chục ôtô, xe tải, xe khách và 30 xe máy ở phía sau ôtô bị tai nạn. Sáu người bị thương và 35 người kẹt trong hầm.

Ứng phó với sự cố, trung tâm quản lý hầm lập tức bật còi báo động, phát loa thông báo cho người kẹt trong hầm tìm ra lối thoát hiểm và triển khai lực lượng tại chỗ đến dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC sau đó đã nhanh chóng chi viện.

Robot chữa cháy TAF35C (do Đức sản xuất, trang bị cho PCCC TP HCM năm ngoái, trong gói kinh phí 119 tỷ đồng) được đưa đến phun sương với áp lực cao vào đám cháy. Thiết bị này có tải trọng gần 4 tấn được điều khiển từ xa 300 m, có công suất tối đa 4.700 lít/phút và tầm phun xa 80 m, tương đương độ cao toà nhà 20 tầng. Ngoài ra, TAF35CC với thiết kế dày và nặng, có thể vượt qua vật cản nào trên đường làm nhiệm vụ.

Nhiều mũi khác cũng kéo vòi rồng xịt nước, hoá chất chống cháy lan và khống chế hoả hoạn sau khoảng 10 phút. Cùng lúc chữa cháy, trung tâm cấp cứu 115 cũng huy động y, bác sĩ đến hiện trường sơ cấp cứu cho nạn nhân và đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ cũng diễn tập tình huống cấp cứu cho người mắc kẹt, bị thương. Ảnh: Đình Văn

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, thống kê mỗi ngày có khoảng 55.000 lượt ôtô và 300.000 lượt xe máy qua hầm. Từ khi hoạt động vào năm 2011 đến nay, trong hầm đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, cháy nổ.

Đây là một trong những tuyến đường tuyến mạch nhất của thành phố, do đó lực lượng đã tổ chức thực tập chữa cháy, cứu nạn để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, xử lý nhanh các sự cố. "Chúng tôi xem đây là tình huống thực tế để hình thành phản xạ, phản ứng nhanh nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy", đại tá Hiếu nói.

Hệ thống camera được lắp đặt bên trong và các tuyến đường dẫn vào hầm Thủ Thiêm hoạt động 24/24h để phát hiện sớm các sự cố tai nạn, cháy nổ. Ảnh: Đình Văn

Trước khi diễn tập, trung tâm quản lý hầm Thủ Thiêm đóng hầm cả hai hướng. CSGT điều tiết, phân luồng ở những đường lân cận không để xảy ra ùn tắc.

Thủ Thiêm là hầm vượt sông Sài Gòn dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m. Công trình có 6 làn cho ôtô và xe máy chạy cả hai chiều và hai làn thoát hiểm. Trung bình có 55.000 ôtô, 300.000 lượt xe máy đi qua hầm mỗi ngày. Từ năm 2021, hầm lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 95 tỷ đồng để xử lý các vụ hoả hoạn nhanh nhất.

Đình Văn