Robot siêu nhỏ giúp điều trị khối u

MỹMột công ty khởi nghiệp ở Australia sắp đưa robot siêu nhỏ vào sâu trong hộp sọ con người để điều trị các bệnh về não như hội chứng Dandy-Walker và u thần kinh đệm.

Robot siêu nhỏ của Bionaut Labs. Ảnh: AFP

Bionaut Labs lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng robot siêu nhỏ có thể tiêm vào cơ thể và dẫn vào não bằng nam châm trong vòng hai năm tới. Theo nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Michael Shpigelmacher, tương tự điện thoại di động hiện nay chứa nhiều linh kiện nhỏ hơn hạt gạo, robot siêu nhỏ do công ty phát triển từng được xem như khoa học viễn tưởng vào thập niên 1950 và 1960.

Hợp tác với viện nghiên cứu Max Planck của Đức, Bionaut Labs sử dụng năng lượng từ để đẩy robot thay vì dùng kỹ thuật quang học hoặc siêu âm để tránh gây hại cho cơ thể. Các cuộn từ đặt bên ngoài hộp sọ của bệnh nhân được nối với máy tính, cho phép điều khiển từ xa và đưa robot tới khu vực cần điều trị của bộ não, trước khi lấy ra theo cùng lộ trình. Toàn bộ quá trình sử dụng ít điện hơn 10 - 100 lần so với chụp cộng hưởng từ.

Trong một mô phỏng, robot có dạng trụ kim loại dài vài milimet chậm rãi di chuyển theo đường đi lập trình sẵn trong hộp chứa đầy gel với mật độ tương tự não người. Sau khi tới gần túi chứa chất lỏng màu xanh dương, robot phóng cực nhanh và xuyên qua túi bằng đầu nhọn để chất lỏng chảy ra.

Các nhà nghiên cứu dự định sử dụng robot để đâm các nang chứa dịch bên trong não khi thử nghiệm lâm sàng bắt đầu sau hai năm nữa. Nếu thành công, quá trình có thể được ứng dụng để điều trị hội chứng Dandy-Walker hiếm gặp ảnh hưởng tới trẻ em. Người mắc bệnh bẩm sinh này có thể phát triển những nang to bằng quả bóng golf, sưng to và gia tăng áp lực lên não, dẫn tới hàng loạt biến chứng thần kinh nguy hiểm.

Bionaut Labs đã thử nghiệm robot trên động vật lớn như cừu và lợn. Dữ liệu cho thấy robot an toàn đối với con người. Nếu được thông qua, robot mới có nhiều lợi thế so với các phương pháp điều trị bệnh rối loạn thần kinh hiện nay. "Phần lớn phương pháp phẫu thuật và can thiệp vào não bị hạn chế do chỉ thực hiện được theo đường thẳng. Công nghệ robot siêu nhỏ cho phép tiếp cận mục tiêu mà bạn không thể tới gần theo lộ trình an toàn hết mức có thể", Shpigelmacher nói.

Năm ngoái, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho Bionaut Labs thử nghiệm lâm sàng công nghệ để điều trị hội chứng Dandy-Walker và u thần kinh đệm, những khối u não rất khó xử lý.

An Khang (Theo AFP)