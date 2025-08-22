'Robot sẽ giải bài toán thiếu hụt nhân công'

Chủ tịch Intech Group Hoàng Hữu Thắng cho rằng lợi thế nhân công giá rẻ dần mất đi khi chi phí lao động tăng, doanh nghiệp Việt có thể tìm đến robot để cải thiện hiệu suất lâu dài.

Trong danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược của Việt Nam 2030-2045, robot và tự động hóa được xếp trong nhóm 11 ngành công nghệ mũi nhọn. Động thái này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc nắm bắt xu hướng dịch chuyển công nghệ toàn cầu, hướng đến nền sản xuất hiện đại, mang lại sức cạnh tranh cao.

Ông Hoàng Hữu Thắng thử nghiệm vận hành mẫu robot do Intech Group phát triển. Ảnh: Intech

Trong bối cảnh trên, ông Hoàng Hữu Thắng, Chủ tịch Intech Group cho rằng đây là "thời điểm vàng" để hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp đã theo đuổi nhiều năm, đưa robot đến gần các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt nhóm vừa và nhỏ. Là người đam mê kỹ thuật, công nghệ và hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa nhiều năm, ông Thắng cho biết đã sớm nhận ra hạn chế trong quy trình sản xuất tại các nhà máy, khi họ phụ thuộc lao động giá rẻ, năng suất thấp và khó đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

"Khi chuyển hướng sang cung cấp giải pháp tự động hóa toàn diện, tiếp cận công nghệ robot, các nhà máy có thể giải quyết những nút thắt này", ông Thắng, cho biết. Theo ông, robot sẽ giúp cải thiện hiệu suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn lao động và giảm chi phí cho doanh nghiệp về dài hạn. "Robot không hoàn toàn thay thế con người, sẽ là cánh tay nối dài giúp con người thoát khỏi những công việc nặng nhọc, độc hại và không an toàn", ông nói.

Intech Group phát triển các dòng robot từ bối cảnh đó, khi chủ tịch doanh nghiệp này nhận ra lợi thế "nhân công giá rẻ sẽ dần mất đi khi chi phí lao động tăng", nhiều nhà máy phải đáp ứng chuẩn mực toàn cầu về chất lượng, an toàn và năng suất. Ông dẫn chứng ở nhiều ngành như điện tử, bao bì, y tế, dược phẩm, thực phẩm... đòi hỏi quy trình tự động hóa cao, yếu tố bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Các mẫu robot được doanh nghiệp của ông Thắng tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất trong nước. Ảnh: Intech

Khác với robot nhập khẩu vốn thiết kế cho các dây chuyền quy mô lớn, robot của Intech được thiết kế phù hợp hơn cho doanh nghiệp Việt, nhờ yếu tố nhỏ gọn, dễ vận hành, khả năng tùy biến cao và chi phí thấp hơn 30–40%. "Đây chính là lợi thế cạnh tranh giúp Intech tiếp cận nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn chiếm tới hơn 95% tổng số doanh nghiệp trong nước", ông Thắng cho biết. Dù chưa chính thức ra mắt sản phẩm thương mại, nhưng robot của Intech Group được thiết kế để ứng dụng đa dạng ngành, nghề như F&B, hàng tiêu dùng, điện tử, bao bì, y tế, dược phẩm, may mặc, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như cơ khí, ôtô và logistics.

Với các quyết định từ Chính phủ được ban hành, ông Thắng nhận định đây là cơ hội giúp thúc đẩy ứng dụng robot và tự động hóa trên phạm vi rộng, đưa robot "Made in Vietnam" vào các nhà máy, cơ sở sản xuất trong nước.

"Đích đến của chúng tôi không chỉ là doanh thu, mà thúc đẩy nền công nghiệp nơi robot và con người phối hợp để tạo giá trị cao hơn. Tôi mong muốn thấy robot của người Việt vận hành trong chính các doanh nghiệp, nhà máy Việt từ lớn để nhỏ, để mục tiêu phổ cập robot cho doanh nghiệp được hiện thực hóa trong tương lai gần", Chủ tịch Intech Group nói.

