Robot rồng bay phun nước chữa cháy

Nhật BảnRobot Dragon Firefighter với thiết kế giống rồng bay được trang bị 8 tia nước, tích hợp camera truyền thống và camera nhiệt để dập lửa hiệu quả.

Nguyên mẫu robot rồng bay dập lửa trong một buổi thử nghiệm. Ảnh: Akita Prefectual University

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát triển Dragon Firefighter, mẫu robot có thiết kế giống như rồng bay giúp xử lý những đám cháy nguy hiểm với lính cứu hỏa, Interesting Engineering hôm 22/12 đưa tin. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Frontiers in Robotics and AI. Bản thiết kế robot được công khai, do đó, các nhà chế tạo robot trên toàn thế giới có thể tự do sử dụng để chế tạo robot rồng cứu hỏa vì lợi ích chung.

Dựa vào lực tạo ra bởi 8 tia nước ở phần đầu và giữa thân, vòi cứu hỏa của Dragon Firefighter có thể được đẩy lên cao 2 m. Vòi phun rất linh hoạt, có thể thích ứng và căn chỉnh theo hướng của ngọn lửa. Vòi phun được bộ điều khiển trên xe đẩy ở phía sau dẫn hướng. Xe đẩy này lại kết nối với xe cứu hỏa có bể chứa 14.000 lít nước thông qua một ống cấp nước.

Các vòi phun nước hoạt động với tốc độ 6,6 lít mỗi giây, áp suất tối đa 1 megapascal. Đầu vòi tích hợp camera truyền thống và camera nhiệt, giúp nhận dạng và định vị đám cháy. Sự kết hợp công nghệ này nâng cao khả năng chữa cháy cho Dragon Firefighter.

Các nhà nghiên cứu bắt đầu phát triển robot rồng bay từ năm 2016. Họ làm việc với các chuyên gia cứu hỏa Nhật Bản để hiểu rõ hơn về những yêu cầu đặc biệt.

"Ở đây chúng tôi giới thiệu nguyên mẫu robot vòi cứu hỏa bay điều khiển từ xa dài 4 m, được thiết kế để dập tắt đám cháy trong các tòa nhà một cách an toàn, hiệu quả, bằng cách tiếp cận trực tiếp nguồn lửa", tiến sĩ Yuichi Ambe, đồng tác giả nghiên cứu, phó giáo sư tại Đại học Osaka, cho biết.

Nguyên mẫu Dragon Firefighter từng được thử nghiệm tại Hội nghị thượng đỉnh Robot Thế giới diễn ra tại Fukushima tháng 9/2021 và dập lửa thành công từ khoảng cách 4 m. Từ đó đến nay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều cải tiến với robot và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thêm.

Các nhà khoa học ước tính, cần khoảng 10 năm nữa để sử dụng robot rồng bay trong cứu hỏa thực tế. Thách thức lớn nhất là mở rộng phạm vi hoạt động của robot lên hơn 10 m. Việc giải quyết thách thức này và xây dựng các chiến lược chữa cháy phù hợp với khả năng độc đáo của Dragon Firefighter sẽ là những điểm then chốt trong quá trình phát triển robot.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)