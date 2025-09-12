Robot pha trò, dẫn người bệnh đi khám ở TP HCM

Chị Tú Anh, 38 tuổi, bất ngờ khi robot cất giọng chào đón, trả lời các câu hỏi và dẫn vào phòng khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sau màn chào hỏi, robot cao khoảng 1,3 m, với màn hình hiển thị trên đầu, hỏi chị cần hỗ trợ gì. Khi người phụ nữ trả lời muốn khám Răng Hàm Mặt, robot đáp: "Để tôi hướng dẫn bạn đến khu vực phù hợp ngay bây giờ", đồng thời đưa ra các lựa chọn để chị chọn phòng chuyên gia rồi dẫn đường đến nơi.

"Tôi cảm thấy rất tiện lợi, rất thiện cảm, có chút vui nhộn, đỡ cảm giác bệnh tật khi đến viện", chị nói.

Tú Anh là một trong nhiều người bệnh được trải nghiệm robot trong chương trình thử nghiệm kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 10/9, tại sảnh tầng trệt đường Nơ Trang Long. Robot được đặt cạnh quầy tiếp đón, hỗ trợ cung cấp thông tin, chỉ dẫn, giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh - là một bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số của bệnh viện.

Robot cao khoảng 1,3 m, với màn hình hiển thị trên đầu, tương tác trực tiếp bằng giọng nói với người bệnh. Ảnh: Minh Toàn

Được lập trình để tương tác bằng giọng nói, robot thế hệ mới nhất này có thể chào hỏi, chỉ đường, dẫn người bệnh đến phòng khám, cung cấp thông tin dịch vụ và giá cả. Ngoài ra, thiết bị này còn có khả năng phát tín hiệu cảnh báo để xin nhường đường, tự động dừng lại khi gặp chướng ngại vật và thậm chí biết pha trò, mang đến sự thoải mái cho người bệnh. Những tính năng thân thiện, có phần "hài hước", giúp "nhân viên người máy" nhanh chóng chiếm được cảm tình của người bệnh.

Khi bế con đến khám, một người mẹ thử yêu cầu robot "nhảy đi". Ngay lập tức, thiết bị đáp lời: "Tôi sẽ biểu diễn một điệu nhảy sôi động ngay bây giờ" rồi di chuyển màn hình, tiến lùi theo nền nhạc vui nhộn. Cô bé thích thú lắc lư theo điệu nhạc, cười đùa, sờ vào robot, tạm quên đi mệt mỏi vì bệnh.

Robot pha trò, dẫn người bệnh đến phòng khám Robot pha trò, nhảy múa. Video: Bệnh viện cung cấp

BS.CK2 Trần Minh Hiền, đại diện Ban Chuyển đổi số, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sự xuất hiện của robot đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, thân thiện với người bệnh.

"Đây là thế hệ robot mới nhất, nếu kết quả thử nghiệm khả quan sau hai tuần, bệnh viện sẽ xem xét bố trí thêm robot ở các khu vực khác để phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân", bác sĩ nói.

Với khoảng 5.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày nhưng chỉ 13 nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc theo giờ hành chính, bệnh viện kỳ vọng thiết bị tự động sẽ giảm áp lực cho đội ngũ nhân viên, hỗ trợ người bệnh cả ngoài giờ và nâng hiệu suất làm việc. Sắp tới, nơi này còn có kế hoạch mở rộng ứng dụng robot sang lĩnh vực logistics nội viện như vận chuyển thuốc, trang thiết bị, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu trải nghiệm khám chữa bệnh cho người dân.

Robot pha trò, dẫn người bệnh đến phòng khám Robot dẫn đường cho người bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Video: Bệnh viện cung cấp

Nhân dân Gia Định là bệnh viện đa khoa hạng một, thuộc Sở Y tế TP HCM. Theo kết quả xếp hạng chất lượng năm 2025 do Sở công bố hồi tháng 7, đơn vị này đứng thứ hai trong số 165 bệnh viện được đánh giá.

Lê Phương