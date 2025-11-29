Robot NASA phát hiện tia sét mini trên Sao Hỏa

Robot Perseverance của NASA ghi nhận bằng chứng đầu tiên về hoạt động điện trên Sao Hỏa, cung cấp thông tin giúp thiết kế bộ đồ vũ trụ tương lai.

Các nhà khoa học phân tích 28 giờ âm thanh và video do Perseverance ghi lại và xác định rằng một số bản ghi âm là bằng chứng về hoạt động điện trên Sao Hỏa. Hoạt động điện này không giống tia sét xảy ra khi thời tiết xấu trên Trái Đất mà giống với tĩnh điện hơn.

"Chúng giống như tia sét mini trên Sao Hỏa", nhà khoa học Baptiste Chide từ Viện nghiên cứu Vật lý thiên văn và Khoa học hành tinh ở Pháp, nhận xét. Chide cùng các đồng nghiệp cho biết, tia sét quá yếu để gây chết người, nhưng có thể là thành phần quan trọng của các phản ứng hóa học trong khí quyển hành tinh đỏ.

Mô phỏng robot Perseverance lấy mẫu vật Sao Hỏa. Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature hôm 26/11, sét là một trong những dạng biểu hiện mạnh nhất của hoạt động điện trong khí quyển hành tinh, với các quan sát được ghi nhận không chỉ ở Trái Đất mà còn trên Sao Thổ và Sao Mộc. Trên Sao Hỏa, từ lâu các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng hoạt động điện có tồn tại nhưng chưa thể chứng minh trực tiếp.

Hoạt động điện mới phát hiện trên Sao Hỏa là kết quả của khí quyển đầy bụi, nơi gió có thể tạo ra bụi bay, lốc bụi và các trận bão bụi lớn tích điện thông qua quá trình điện ma sát. Quá trình tương tự cũng xảy ra ở các sa mạc trên Trái Đất.

Robot Perseverance đã ghi nhận 55 tia sét mini trong hai năm trên Sao Hỏa, chủ yếu trong bão bụi và lốc bụi. Các hiện tượng hồ quang điện nhỏ xuất hiện trong phạm vi hai mét tính từ microphone gắn trên đỉnh cột - bộ phận thuộc hệ thống nghiên cứu đá của robot. Tia lửa điện từ các vụ phóng điện, tương tự tĩnh điện trên Trái Đất, có thể nghe rõ giữa tiếng gió giật mạnh và bụi va đập vào microphone.

Hoạt động điện trên Sao Hỏa xảy ra khi hiện tượng đoản mạch khiến điện chuyển từ phân tử khí này sang phân tử khí khác, có thể gây rắc rối cho linh kiện điện. Nghiên cứu mới có thể giúp các kỹ sư thiết kế bộ đồ vũ trụ, tàu và thiết bị nhằm chống chọi với hư hỏng do hoạt động điện trên hành tinh này.

Thu Thảo (Theo UPI, AP)