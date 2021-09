Robot NASA lấy thành công mẫu đá đầu tiên trên sao Hỏa

Robot tự hành Perseverance khoan một tảng đá sao Hỏa hôm 2/9, lấy được mẫu vật lõi nguyên vẹn để mang về Trái Đất trong tương lai.

Ống chứa mẫu vật với đất đá bên trong. Ảnh: NASA

NASA đang chờ ảnh chụp rõ hơn để chắc chắn mẫu vật an toàn trong ống trước khi bịt kín và cất gọn trong robot. Tính đến nay, dữ liệu do Perseverance truyền về và ảnh chụp ban đầu cho thấy mẫu vật vẫn nguyên vẹn bên trong ống chứa sau khi robot khoan vào tảng đá do đội khoa học của nhiệm vụ lựa chọn. Chụp xong những bức ảnh đầu tiên, robot tự hành lắc mũi khoan và ống theo từng nhịp kéo dài từ 1 đến 5 giây để loại bỏ mọi vật chất còn bám vào mặt ngoài ống. Điều này có thể khiến mẫu vật trượt sâu hơn vào bên trong ống.

NASA không thể đưa ra kết luận với loạt ảnh tiếp theo do điều kiện ánh sáng kém. Perseverance sẽ sử dụng camera để chụp nhiều ảnh hơn trong điều kiện ánh sáng tốt hơn trước khi tiến hành bước tiếp theo của quá trình lấy mẫu. Các chuyên gia bổ sung thêm bước chụp ảnh bổ sung trước rồi mới niêm phong và cất ống chứa mẫu vật, rút kinh nghiệm từ lần khoan thất bại hôm 5/8. Trong lần lấy mẫu đó, đất đá bị vỡ vụn và không có mẫu vật nào bên trong ống khi cất vào robot.

Theo Jennifer Trosper, quản lý dự án ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA tại Pasadena, California, cho biết nhóm nghiên cứu xác định vị trí, lựa chọn và khoan mẫu đá có giá trị khoa học. Robot tự hành sử dụng mũi khoan xoay đập và mũi khoan lấy lõi để thu thập mẫu vật chỉ dày hơn một chút so với chiếc bút chì. Hệ thống lấy mẫu này nằm ở đầu cánh tay robot dài hai mét của Perseverance.

Hiện nay, Perseverance đang khám phá khu vực Citadelle ở miệng hố Jezero Crater hàng tỷ năm tuổi, nơi từng là một hồ nước cổ đại. Mục tiêu lần này của robot là khối đá tên Rochette, lớn bằng một chiếc valy và nằm ở bãi đá dài 0,8 km.

Các chuyên gia sẽ nhận thêm nhiều hình ảnh mới về mẫu vật bên trong ống hôm 4/9. Nếu ảnh chụp ở góc ánh sáng tốt hơn không thể giúp nhóm nghiên cứu xác định có mẫu vật trong đó hay không, chiếc ống sẽ bị bịt kín và robot sẽ đo khối lượng của nó. Trong trường hợp Perseverance thu thập thành công mẫu vật sao Hỏa, những nhiệm vụ trong tương lai sẽ mang chúng về Trái Đất. Qua đó, giới nghiên cứu có thể xác định sự sống vi sinh vật có từng tồn tại trên sao Hỏa hay không.

An Khang (Theo CNN)