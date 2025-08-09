Khi đến nhà ga metro Thủ Đức, hành khách được robot lễ tân cung cấp thông tin về chuyến tàu hoặc dẫn đến quầy vé phù hợp.

Xuất hiện trong lễ ký kết chương trình quảng bá, phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ gắn với hoạt động nhà ga metro số 1 tại phường Thủ Đức ngày 9/8, robot lễ tân hỗ trợ hành khách thông tin về chuyến đi, hướng dẫn đến quầy vé, địa điểm trong ga, hỏi giá vé...

Robot lễ tân tại ga metro Thủ Đức. Ảnh: Bảo Lâm

Mẫu robot được sử dụng có tên Greeting Nova của OrionStar, có dáng cô gái mặc váy, trang bị hai tay và màn hình lớn phía trước. Khi hành khách đến gần, robot sẽ chào, tương tác bằng giọng nói hoặc hiển thị menu thông tin lên màn hình, gồm bản đồ toàn tuyến, vị trí nhà ga, thông tin giá vé từng chặng...

Trải nghiệm cho thấy, trong không gian ồn ào, việc hỏi đáp bằng giọng nói tương đối suôn sẻ, thêm lựa chọn sử dụng tiện ích trên màn hình cảm ứng. Tốc độ robot phản hồi nhanh, nhưng chưa hoàn chỉnh do dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ.

"Tôi thường phải chen lấn để hỏi thông tin hoặc mua vé nếu đông khách. Robot mới giúp mọi thứ dễ dàng hơn với phản hồi thân thiện và ngoại hình dễ thương, tôi cũng thấy thoải mái hơn so với tương tác với người thật", Hoàng Anh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết.

Robot lễ tân lần đầu phục vụ tại metro TP HCM Trải nghiệm một số tính năng trên robot lễ tân liên quan đến metro. Video: Công Khang

Ông Nguyễn Hoàng Phong, đại diện Pan Robotics - đơn vị phát triển robot - cho biết dữ liệu cho robot hiện mới nạp được 30% và đang đẩy nhanh tiến độ do còn phụ thuộc thông tin đầu vào và nhu cầu khách hàng sử dụng.

"Khi có đủ dữ liệu, chúng tôi sẽ nạp xong trong 24 tiếng. Quá trình vận hành sẽ cập nhật thêm nếu có", ông nói. "Thời gian tới, đơn vị sẽ bổ sung tính năng quét QR thanh toán trực tiếp ra vào cổng, cũng như camera quét an ninh. Dự kiến, ngoài ga Thủ Đức, đơn vị sẽ triển khai thêm ở ga Bến Thành, Nhà Hát TP HCM và Ba Son".

Trước đó, phường Thủ Đức cũng tiên phong áp dụng robot phục vụ hành chính công, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính, dẫn đến bàn làm việc phù hợp hay phục vụ trà, nước, trái cây, bánh kẹo trong khi người dân chờ đợi.

Nhóm bạn trẻ trải nghiệm tính năng của robot. Ảnh: Bảo Lâm

Robot là một phần trong mục tiêu mở hướng mới cho du lịch, dịch vụ ga metro tại phường Thủ Đức với công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP HCM (HURC). Ngày 9/8, cả hai ký kết hợp tác, đánh dấu bước gắn kết giữa giao thông công cộng hiện đại với đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

"Không chỉ là công trình giao thông trọng điểm, metro số 1 còn là cơ hội định hình lại không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá giá trị văn hóa, nâng tầm du lịch, thương mại dịch vụ tại các khu vực lân cận nhà ga", bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, nói tại sự kiện.

Phường Thủ Đức hiện có ba ga trong tuyến metro số 1, gồm ga Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức. Bà Trinh cho biết phường sẽ từng bước khai thác hiệu quả hoạt động tuyến metro số 1. Mục tiêu cuối cùng là biến nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn là trung tâm giáo dục, giao lưu văn hóa.

Bảo Lâm - Công Khang