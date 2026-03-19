Robot kho hàng của DHL đạt mốc một tỷ lần lấy hàng

Robot kho hàng do DHL Supply Chain triển khai cùng Locus Robotics đã hoàn thành một tỷ lượt lấy hàng (warehouse pick), cột mốc quan trọng trong ứng dụng robot quy mô lớn vận hành logistics hiện đại.

Cột mốc này được ghi nhận tại một trung tâm của DHL, nơi robot di động tự hành (autonomous mobile robot - AMR) của Locus Robotics thực hiện lần lấy hàng thứ một tỷ trong mạng lưới kho vận tự động của doanh nghiệp.

Sản phẩm được robot lấy trong lần này khá đơn giản - một chiếc mũ len màu hồng. Tuy nhiên, sự kiện cho thấy mức độ mở rộng mạnh mẽ của tự động hóa kho hàng trong mạng lưới logistics toàn cầu.

DHL hợp tác với Locus Robotics từ năm 2017 nhằm nâng cao năng suất kho và đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử tăng nhanh. Từ đó đến nay, doanh nghiệp logistics này liên tục mở rộng việc triển khai robot trong các trung tâm vận hành trên toàn cầu.

Hiện hàng nghìn robot AMR hoạt động tại hơn 40 cơ sở do DHL quản lý, hỗ trợ xử lý đơn hàng trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, bán lẻ và logistics y tế.

Các robot được điều phối thông qua nền tảng quản lý kho của Locus Robotics, cho phép đội robot lớn làm việc song song nhân viên. Hệ thống hỗ trợ vận chuyển hàng trong kho và thực hiện các thao tác lấy hàng cho đơn đặt.

Theo DHL, việc ứng dụng công nghệ này mang lại nhiều cải thiện vận hành đáng kể, như tăng 30 - 180% số đơn vị hàng được lấy mỗi giờ và giảm tới 80% thời gian đào tạo nhân viên kho.

Cột mốc một tỷ lượt lấy hàng phản ánh quá trình mở rộng dần dần của robot trong logistics, thay vì một bước tăng đột biến.

Năm 2020, mạng lưới khách hàng toàn cầu của Locus Robotics đã vượt 100 triệu lượt lấy hàng, cũng tại một cơ sở của DHL. Con số mới cho thấy tốc độ mở rộng nhanh của robot kho khi các doanh nghiệp logistics phải thích ứng với mô hình đơn hàng ngày càng phức tạp.

Doanh nghiệp sau đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Locus Robotics bằng thỏa thuận mở rộng, trong đó có kế hoạch triển khai 5.000 robot di động tự hành trên toàn mạng lưới toàn cầu.

Ông Oscar de Bok, CEO DHL Supply Chain, từng nhấn mạnh vai trò của khả năng mở rộng trong chiến lược tự động hóa kho: "Một ý tưởng chỉ thực sự tốt khi nó có thể được mở rộng quy mô".

Cột mốc này cũng phản ánh sự thay đổi trong ưu tiên của ngành logistics. Trước đây, các nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu cạnh tranh về tốc độ xử lý đơn hàng. Hiện nay, tính ổn định và độ tin cậy của dòng xử lý được xem là yếu tố quan trọng không kém.

Nhu cầu thương mại điện tử ngày càng khó dự đoán, khi các xu hướng sản phẩm lan truyền nhanh, các chương trình khuyến mại tạo ra đột biến đơn hàng, và hành vi tiêu dùng thay đổi liên tục.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống tự động có khả năng duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi nhu cầu biến động đang trở thành nền tảng quan trọng của chuỗi cung ứng hiện đại.

Đối với người tiêu dùng, cột mốc một tỷ lượt lấy hàng có thể không được chú ý. Điều họ cảm nhận trực tiếp là đơn hàng được giao đúng thời gian dự kiến.

Ở phía sau, các doanh nghiệp logistics đang xây dựng hạ tầng vận hành ngày càng tự động hóa, nhằm đảm bảo độ tin cậy trong hàng nghìn hoạt động xử lý mỗi ngày.

Cột mốc này cho thấy robot kho hàng đang dần chuyển từ công nghệ thử nghiệm thành hạ tầng cốt lõi của hoạt động hoàn tất đơn hàng, hỗ trợ điều phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp.

Mộc Lan (theo Robotics and Automation News)