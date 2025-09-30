Robot in 3D xây nhà trong một ngày

Robot hình nhện Charlotte có thể in 3D ngôi nhà rộng 200 m2 trong vòng 24 giờ nhờ hệ thống nén và ép đùn.

Robot Charlotte được giới thiệu tại một sự kiện ở Sydney. Ảnh: Crest Robotics & Earthbuilt Technology

ABC hôm 29/9 đưa tin robot Charlotte do hai công ty Crest Robotics và Earthbuilt Technology ở Australia phát triển có thể xây dựng nhà ở chi phí thấp và thải ít carbon. Robot 6 chân này có thể in 3D một ngôi nhà 200 m2 chỉ trong 24 giờ, biến đổi trực tiếp vật liệu thô thành tường công trình.

Trong tình hình khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng khi phương pháp truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu tăng vọt do chi phí cao và tốc độ chậm, robot Charlotte hoàn toàn tự động được thiết kế để đảo ngược xu thế này thông qua cung cấp nhiều lựa chọn về tốc độ và quy mô xây dựng. Đây là sản phẩm kết hợp thiết kế cao cấp của Crest Robotics với hệ thống nén và ép đùn của Earthbuilt Technology.

Hệ thống ép đùn gắn ở phần bụng dưới của Charlotte sẽ thu thập vật liệu có sẵn như đất cát và phế thải như gạch vụn để kết hợp thành vật liệu xây dựng và nén chặt để tạo thành nhiều lớp của ngôi nhà. Phương pháp mà Charlotte sử dụng tương tự kỹ thuật xây dựng bền vững mang tên Earthbagging, đóng vật liệu lỏng thành ống hoặc túi lớn, sau đó nén lại để tạo ra lớp tường. Tiến sĩ Jan Golembiewski, nhà đồng sáng lập công ty Earthbuilt Technology, giải thích họ kết hợp tất cả quá trình vào một cỗ máy làm việc ở tốc độ tương đương hơn 100 thợ xây.

Một trong những ứng dụng tiềm năng quan trọng của Charlotte là xây dựng nơi ở trên Mặt Trăng. Trong khi NASA và nhiều cơ quan vũ trụ khác chuẩn bị thiết lập khu định cư bền vững tại đó, phi hành gia sẽ cần sự hỗ trợ của những robot xây dựng như Charlotte để tự động hóa và tiết kiệm sức lao động. Thiết kế giống con nhện của robot là một giải pháp kỹ thuật chủ chốt để triển khai ngoài Trái Đất. Khi phóng vào không gian, kết cấu nhẹ cho phép Charlotte gập gọn để vận chuyển. So với nó, những máy in 3D lớn tiêu chuẩn cần bộ khung đồ sộ khó đưa vào vũ trụ. Sau khi ở trên bề mặt Mặt Trăng, nó có thể ép và nén hiệu quả lớp đất mặt để xây các cấu trúc như nhà ở dạng mái vòm.

Ngoài Crest Robotics và Earthbuilt Technology, nhiều công ty và tổ chức khác đang tích cực phát triển công nghệ in 3D trên Mặt Trăng và hành tinh khác. Một trong những công ty đi đầu ở lĩnh vực này là ICON đang làm việc với NASA trong dự án Olympus, hệ thống xây dựng được thiết kế để in 3D cơ sở hạ tầng như nơi sinh sống, khu hạ cánh và đường sá trên Mặt Trăng bằng lớp đất mặt. Công ty AI SpaceFactory cũng đang phát triển máy in 3D quy mô lớn xử lý vật liệu xây dựng từ đất Mặt Trăng và Sao Hỏa.

An Khang (Theo Interesting Engineering, ABC)