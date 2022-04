Robot in 3D đồ gia dụng theo yêu cầu

AnhCửa hàng bách hóa Selfridges "tuyển dụng" một robot cao 2,4 m để in 3D nhựa tái chế thành vật dụng cá nhân theo thiết kế.

Robot in 3D ở cửa hàng của Selfridges. Ảnh: Selfridges

Tại cửa hàng của Selfridges trên đường Oxford ở trung tâm London, robot sẽ in những đồ vật làm từ nhựa. Phương pháp in 3D sử dụng phần mềm để tạo ra thiết kế 3 chiều trước khi in bằng thiết bị tự động. Cánh tay robot tự động có vòi phun ở cuối để phun ra hợp chất in là rác thải nhựa nung chảy theo từng lớp. Robot in 3D này là sản phẩm của ABB, một công ty tự động tại châu Âu chuyên cung cấp robot cho sản xuất công nghiệp.

"Bằng cách tái sử dụng nhựa từ biển để in đồ vật theo thiết kế, chúng tôi đang góp phần nêu bật tầm quan trọng của robot trong việc tạo ra quy trình sản xuất bền vững", Marc Segura, chủ tịch mảng robot của ABB, chia sẻ.

Người dân đi dọc phố Oxford có thể trông thấy robot hoạt động thông qua cửa sổ của cửa hàng. Khi bước vào cửa hàng, họ có thể lựa chọn đồ vật muốn mua trên màn hình. Thời gian in đồ vật kéo dài từ 2 giờ cho một lọ hoa hoặc chiếc đèn đơn giản cho tới vài giờ đối với sản phẩm lớn và phức tạp hơn như ghế.

Robot của Selfridges sử dụng rác thải nhựa ở biển do tổ chức môi trường Parley for the Oceans thu thập. Cỗ máy kiểu này có thể dùng cho các nước phát triển để biến đổi ô nhiễm rác thải nhựa ở địa phương thành vật dụng hữu ích. Selfridges hy vọng có thể nhấn mạnh tiềm năng rộng lớn của tự động hóa trong việc giúp cửa hàng bán lẻ thu hút khách hàng.

Robot đang được sử dụng với số lượng ngày càng tăng trong quản lý kho hàng, vận chuyển và dịch vụ tại cửa hàng. Tổ chức nghiên cứu Coherent Market Insights ước tính việc sử dụng robot trong ngành bán lẻ sẽ tăng 30% vào năm 2028.

An Khang (Theo Mail)