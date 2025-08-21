Robot hút bụi mạnh nhất tầm giá 5 triệu đồng

Thị trường robot hút bụi ngày càng sôi động nhưng chủ yếu ở phân khúc tầm trung, cao cấp với giá 10-30 triệu đồng. Các "ông lớn" như Ecovacs, Roborock, Dreame gần đây ra sản phẩm mới hầu hết đều có giá 15 triệu đồng trở lên. Xiaomi là hãng tên tuổi hiếm hoi "bám trụ" ở phân khúc giá rẻ 5 triệu đồng. Trong năm 2025, công ty thậm chí giới thiệu nhiều sản phẩm hơn ở tầm giá này với dòng E và các model rẻ nhất dòng S.

Những sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi như Robot Vacuum S40 gần như không có đối thủ trực tiếp, vì chủ yếu là model đã xuất hiện từ lâu của Ecovacs, Dreame được giảm giá. Robot mới có cả lau nhà và hút bụi nhưng thực tế hút bụi là tính năng chủ đạo trong khi lau nhà là "cộng thêm" khi thiếu nhiều công nghệ cần thiết so với các sản phẩm tầm trung từ 8 triệu đồng trở lên.