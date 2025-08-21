Robot hút bụi mạnh nhất tầm giá 5 triệu đồng

Thị trường robot hút bụi ngày càng sôi động nhưng chủ yếu ở phân khúc tầm trung, cao cấp với giá 10-30 triệu đồng. Các "ông lớn" như Ecovacs, Roborock, Dreame gần đây ra sản phẩm mới hầu hết đều có giá 15 triệu đồng trở lên. Xiaomi là hãng tên tuổi hiếm hoi "bám trụ" ở phân khúc giá rẻ 5 triệu đồng. Trong năm 2025, công ty thậm chí giới thiệu nhiều sản phẩm hơn ở tầm giá này với dòng E và các model rẻ nhất dòng S.
Những sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi như Robot Vacuum S40 gần như không có đối thủ trực tiếp, vì chủ yếu là model đã xuất hiện từ lâu của Ecovacs, Dreame được giảm giá. Robot mới có cả lau nhà và hút bụi nhưng thực tế hút bụi là tính năng chủ đạo trong khi lau nhà là "cộng thêm" khi thiếu nhiều công nghệ cần thiết so với các sản phẩm tầm trung từ 8 triệu đồng trở lên.
Thiết kế màu trắng và cụm LDS trên thân robot quen thuộc qua nhiều năm trên sản phẩm của Xiaomi. Cảm biến Lidar giúp sản phẩm có thể lập được bản đồ chi tiết, hiển thị vị trí thời gian thực cũng như tự động định vị các khu vực trong nhà. So với robot hút bụi tầm giá dưới 8 triệu đồng trước đây, điểm cải tiến đáng kể của S40 là thiết lập tường ảo, khu vực không hoạt động ngay trên ứng dụng điện thoại thay vì phải dán băng keo vật lý trực tiếp xuống sàn nhà.
Các tính năng cơ bản khác có đầy đủ như tự động tránh vật cản, tránh rơi cầu thang, giảm tốc độ khi gặp không gian với nội thất phức tạp. Tuy nhiên, do không có camera tự nhận diện bằng AI như các dòng cao cấp, S40 dễ gặp hơn các trường hợp bị mắc dây điện, cáp sạc, tất trong quá trình hoạt động.
S40 là bản nâng cấp của S40C với ưu điểm lực hút 10.000 Pa mạnh nhất trong tầm giá, thậm chí hơn nhiều model đắt tiền. Con số này gấp đôi so với mức trung bình của các đối thủ là 5.200 Pa hoặc tầm 6.000-8.000 Pa ở phân khúc dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trang bị này không quá cần thiết với số đông bởi đa phần lực hút tầm 6.000 Pa là đủ cho hầu hết nhu cầu sử dụng, hút rác lớn như giấy, thậm chí hạt gạo, lạc khi kết hợp với chổi quét. Trong cài đặt của máy, lực hút 10.000 Pa được thể hiện khi bật chế độ siêu mạnh và ít khi người dùng phải sử dụng tới chế độ này.
Nếu không quan tâm lực hút, người dùng có thể tham khảo một mẫu robot khác của Xiaomi là H40, đắt hơn một triệu đồng. H40 có lực hút 5.200 Pa nhưng có thêm dock tự thu gom rác trong khi S40 là dock sạc thông thường.
Hộp đựng bụi của S40 có dung tích lớn, 510 ml thay vì 300-400 ml như các model cao cấp nhưng người dùng sẽ phải tự tháo và đổ rác thay vì có hệ thống hút lên túi tự động. Với kích thước này, máy có thể chứa bụi bẩn trong 3-5 ngày với căn hộ khoảng 50-70 m2 tùy điều kiện sử dụng.
Mặt dưới của S40 với đầy đủ tính năng gồm hút bụi, lau nhà và chổi quét rác và hai điện cực cho sạc thay vì đặt ở cạnh như đa phần các model có hệ thống dock cỡ lớn. Điểm mới là chổi quét góc được thiết kế chống rối tương tự các model cao cấp, giúp hạn chế tình huống bị mắc ở dây diện hay bị cuốn quá nhiều tóc gây tắc sau một thời gian sử dụng như loại ba cánh cũ.
Hệ thống chổi chính được thiết kế chống rối và phần khe kẽ giúp hạn chế rác bám vào chổi ở thân robot. Thiết kế này thực tế sử dụng có hiệu quả hơn đáng kể so với chổi dùng đường rãnh thẳng trước đây nhưng chưa thể so sánh được với dòng chổi tích hợp cả lưỡi cắt giảm rối tóc của các model cao cấp. Ngoài ra, người dùng cũng cần vệ sinh, kiểm tra thường xuyên tránh tóc bị cuốn lâu ngày sẽ làm đứt, rách phần lá cao su của chổi.
Lau nhà không phải tính năng chủ đạo của S40 bởi độ hiệu quả và tính tự động không cao. Tuy nhiên, đây vẫn là trang bị hơn hẳn so với các dòng robot hút bụi thông thường tầm giá 5-7 triệu đồng thời gian đầu mới xuất hiện. Dung tích hộc chứa nước 270 ml, có hai điện cực kết nối để hệ thống điều chỉnh mức độ ướt của giẻ lau bên dưới. Hai lẫy hai bên giúp dễ dàng tháo lắp vào thân robot cùng một lỗ để tiếp nước có nắp đậy chắc chắn bằng cao su.
S40 lau nhà với cơ chế kéo lê giẻ trên sàn thông thường thay vì lau rung hay lau xoay, chổi lăn như với các mẫu đắt tiền hơn. Khác biệt so với các model cùng tính năng trong giá trước đây là người dùng có thể tùy chỉnh ba mức độ ướt của giẻ thông qua cài đặt trên ứng dụng điện thoại. Khay nước đủ để lau khoảng hai lần với căn hộ diện tích khoảng 70 m2 với mức cài đặt độ ướt thấp. Tuy nhiên, người dùng nên vệ sinh giẻ thường xuyên sau mỗi lần hoạt động để tránh tình trạng vết bẩn bị bám lâu khó cọ rửa và mùi hôi do ẩm ướt, không được sấy tự động.
Máy được điều khiển mọi tính năng từ xa thông qua ứng dụng Mi Home. Người dùng có thể để vùng cài đặt ở Việt Nam cho tốc độ phản hồi nhanh chóng thay vì có độ trễ hoặc đôi khi khó có thể truy cập như sản phẩm nội địa Trung Quốc. Đáng tiếc, âm thanh thông báo có lựa chọn tiếng Việt nhưng chưa thể sử dụng.
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường robot khiến những model giá rẻ như S40 có cả hệ thống bản đồ 3D, vốn chỉ có trên các mẫu gần 20 triệu đồng trước đây. Người dùng cũng có thể lập bản đồ cá nhân hóa, tự thêm tường ảo, khu vực không hoạt động. Các cài đặt lực hút, độ ướt của giẻ lau cũng trực quan, dễ sử dụng. Chủ nhân có thể thiết lập lịch trình tự đi lau dọn và điều khiển trực tiếp thông qua ứng dụng.
Xiaomi Robot Vacuum S40 có giá niêm yết 5,9 triệu đồng, giá thực mua trên các sàn thương mại điện tử hơn 5 triệu đồng. Nếu chỉ có nhu cầu hút bụi, đây là lựa chọn sáng giá với chi phí rẻ, hiệu quả hút bụi cao.
