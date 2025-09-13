Robot hỗ trợ chữa cháy tại khu công nghiệp Hải Phòng

Hải PhòngCông an Hải Phòng huy động robot chuyên dụng cùng 8 xe cứu hỏa dập đám cháy lớn ở nhà xưởng khu công nghiệp Đồ Sơn, sáng 13/9.

Khoảng 1h30, lửa bùng phát tại kho thành phẩm rộng 200 m2 của Công ty Cheng - V Việt Nam, chuyên sản xuất giày da, nằm sát đường nội bộ khu công nghiệp. Do nhiều vật liệu dễ bén lửa, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xưởng, cột khói đen cao hàng chục mét.

Cháy lớn trong KCN Đồ Sơn Hải Phòng điều robot chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Video: Lê Tân

Thời điểm đó, công nhân làm ca đêm đã kịp di chuyển ra ngoài nên không xảy ra thương vong.

Nhận tin báo, Công an TP Hải Phòng điều 6 xe chữa cháy, một robot chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Robot được triển khai tiếp cận sâu bên trong điểm cháy nguy hiểm, hỗ trợ phun nước, giảm rủi ro cho lính cứu hỏa.

Đám cháy lớn bùng phát trong đêm ở khu công nghiệp Đồ Sơn. Ảnh: Lê Tân

Đến 2h30 ngọn lửa được khống chế, ngăn chặn không để cháy lan sang nhà xưởng và các khu vực lân cận.

Dù vậy đến 7h, khói đen vẫn bốc cao. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để xử lý hoàn toàn.

Robot chữa cháy phun nước vào nhà xưởng vẫn còn khói đen bốc cao lúc 7h sáng. Ảnh: Lê Tân

Lê Tân