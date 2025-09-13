Robot hỗ trợ chữa cháy tại khu công nghiệp Hải Phòng

Khoảng 1h30, lửa bùng phát tại kho thành phẩm rộng 200 m2 của Công ty Cheng - V Việt Nam, chuyên sản xuất giày da, nằm sát đường nội bộ khu công nghiệp. Do nhiều vật liệu dễ bén lửa, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xưởng, cột khói đen cao hàng chục mét.
Thời điểm đó, công nhân làm ca đêm đã kịp di chuyển ra ngoài nên không xảy ra thương vong.
Nhận tin báo, Công an TP Hải Phòng điều 6 xe chữa cháy, một robot chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Robot được triển khai tiếp cận sâu bên trong điểm cháy nguy hiểm, hỗ trợ phun nước, giảm rủi ro cho lính cứu hỏa.
Đến 2h30 ngọn lửa được khống chế, ngăn chặn không để cháy lan sang nhà xưởng và các khu vực lân cận.
Dù vậy đến 7h, khói đen vẫn bốc cao. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để xử lý hoàn toàn.
Lê Tân