Bolt, robot có kích thước tương đương người thật do Trung Quốc chế tạo, có thể chạy nước rút với tốc độ 36 km/h.

Bolt là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Trung tâm Đổi mới khoa học và công nghệ toàn cầu Hàng Châu (HIC) thuộc Đại học Chiết Giang, công ty MirrorMe Technology và công ty Hangzhou Kaierda Welding Robot. Với chiều cao 175 cm và nặng 75 kg, Bolt được thiết kế để mô phỏng tỷ lệ cơ thể con người.

HIC giới thiệu Bolt đầu tuần này và cho biết đây là robot hình người kích thước thật nhanh nhất thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyển động và điều khiển tốc độ cao. Trong video trình diễn, robot so tài với Wang Hongtao, nhà sáng lập MirrorMe Technology, trên máy chạy bộ. Khi Wang đuối sức, robot vẫn duy trì bước chạy ổn định với tốc độ chạm mốc 10 m/s hay 36 km/h.

Robot hình người Trung Quốc chạy nhanh nhất thế giới Robot Bolt chạy đua với Wang Hongtao, nhà sáng lập MirrorMe Technology. Video: MirrorMe Technology

Bolt được đặt tên theo huyền thoại điền kinh Usain Bolt, người giữ kỷ lục thế giới về chạy 100 m với thời gian 9,58 giây. Với tốc độ hiện tại, về lý thuyết, robot có thể hoàn thành quãng đường 100 m trong 10 giây, tiệm cận những vận động viên Olympic hàng đầu. Wang lưu ý, mục tiêu của họ không phải là phá kỷ lục mà để phát triển nền tảng công nghệ tiệm cận hoặc vượt giới hạn sinh học của chuyển động con người.

Theo CCTV, tính đến năm 2025, Trung Quốc có hơn 140 nhà sản xuất robot hình người nội địa, hơn 330 mẫu robot hình người được tung ra thị trường. Nhiều nhà phân tích coi 2025 là giai đoạn bắt đầu sản xuất robot hình người quy mô lớn, với việc triển khai thương mại ngày càng phát triển mạnh.

Tháng 12/2025, Optimus, robot hình người của nhà sản xuất xe điện Tesla, từng gây sốt khi chạy giống người ở tốc độ cao, ước tính khoảng 13,7 km/h hay 3,8 m mỗi giây (3,8 m/s). Theo Humanoids Daily, tốc độ này tương đương những robot hình người nhanh nhất thế giới, vượt qua STAR1 của công ty RobotEra (Trung Quốc) với tốc độ 3,6 m/s và H1 của Unitree (Trung Quốc) với 3,3 m/s. Tuy nhiên, so với kỷ lục mới của Bolt, những robot này còn khá chậm.

Thu Thảo (Theo CGTN, China Daily)