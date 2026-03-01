ĐứcBMW đưa robot hình người đến nhà máy ở Leipzig để lắp ráp pin, sau khi thành công với dự án ở Mỹ.

BMW trở thành nhà sản xuất ôtô mới nhất áp dụng robot hình người trong sản xuất. Nỗ lực này bắt đầu vào năm 2025 với một dự án thí điểm tại nhà máy Spartanburg ở South Carolina, Mỹ, và giờ đây hãng công bố một dự án thí điểm mới tại cơ sở Leipzig, Đức.

Các robot này sẽ được triển khai với sự hợp tác của Hexagon - một công ty công nghệ công nghiệp đa quốc gia có trụ sở chính tại Stockholm, Thụy Điển. Hexagon đã giới thiệu robot Aeon vào tháng 6/2025.

Robot hình người lắp ráp pin xe điện Video: BMW

BMW và Hexagon đã thử nghiệm robot Aeon tại nhà máy Leipzig vào tháng 12/2025, như một phần của đợt triển khai ban đầu, mở đường cho các thử nghiệm tiếp theo vào tháng 4 cũng như cho giai đoạn thí điểm thực tế sẽ bắt đầu vào mùa hè này.

BMW cho biết dự án thí điểm tập trung vào thử nghiệm ứng dụng đa chức năng của robot. Nhà sản xuất ôtô nói rằng Aeon sẽ được sử dụng để lắp ráp các bộ phận và pin cao áp.

Dự án thí điểm mới nhất được xây dựng dựa trên thử nghiệm trước đó, trong đó công ty triển khai robot Figure 02 của Figure AI. Nó hoạt động 10 giờ mỗi ca, 5 ngày một tuần trong 10 tháng, hỗ trợ sản xuất hơn 30.000 xe X3.

BMW cho biết robot đã xử lý việc tháo dỡ và định vị chính xác các bộ phận kim loại tấm cho quá trình hàn - một nhiệm vụ đặc biệt đòi hỏi tốc độ và độ chính xác, "đồng thời cũng rất mệt mỏi về thể chất". Trong suốt thời gian hoạt động, Figure 02 di chuyển hơn 90.000 bộ phận và tích lũy khoảng 1.250 giờ hoạt động.

BMW cho biết chương trình thí điểm đã chứng minh rằng robot có thể mang lại giá trị gia tăng có thể đo lường được trong điều kiện thực tế. Công ty cũng lưu ý rằng robot hình người thể hiện tiềm năng trong các công việc đơn điệu, đòi hỏi kỹ năng làm việc cao hoặc các công việc quan trọng về an toàn.

Mặc dù luôn có những lo ngại rằng robot có thể thay thế con người, BMW cho biết mục tiêu là giảm tải cho nhân viên và cải thiện hơn nữa điều kiện làm việc. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận rằng robot giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất của họ.

Ngoài BMW, một số nhà sản xuất ôtô lớn khác cũng đang khám phá lĩnh vực tương tự. Mercedes đã thử nghiệm robot hình người tại nhà máy ở Berlin, nơi một robot Apollo của Apptronik đã được thử nghiệm trong các công việc hậu cần, kiểm tra chất lượng và hỗ trợ các nhiệm vụ lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất.

Trong khi đó, Hyundai có kế hoạch mở rộng khả năng của robot hình người tại các cơ sở ở Mỹ vào năm 2028, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phát triển các hệ thống sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó là Tesla, hãng tiếp tục định vị robot Optimus của mình không chỉ đơn thuần là một thử nghiệm tại nhà máy.

Mỹ Anh (theo Carscoops)